66 ویژه برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی در کردستان برگزار می شود

مهران تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورزش صبحگاهی، همایش اسکیت پنج نفره، همایش پیاده روی بانوان، داژبال و پرتاب توپ مدیسن بال بانوان، طناب زنی همگانی، پرواز بادبادک ها و فریزبی، مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، مسابقات هندبال بانوان لیگ برتر، همایش ورزش های رزمی، مسابقات پاورلیفتینگ و مسابقات لیگ شهرستان سنندج از جمله برنامه های شهرستان سنندج است.

وی افزود: برگزاری این برنامه ها در راستای ارتقاء سلامت در نظر گرفته شده است که با مشارکت خود مردم این ویژه برنامه ها از صبح امروز آغاز و تا پایان هفته جاری ادامه پیدا می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به اینکه در ورزش همگانی محدودیت سنی وجود ندارد، بیان کرد: باید زمینه برای مشارکت تمامی رده های سنی به ورزش به خصوص ورزش همگانی در بخش بانوان و آقایان ایجاد شود و اداره کل ورزش و جوانان تلاش می کند که زیرساخت های لازم را برای این مهم فراهم کند.

تیشه گران با اشاره به لزوم جلب مشارکت مردم در ورزش همگانی یادآور شد: جذب اقشار مختلف جامعه به ورزش های پایه و همگانی اولویت کاری این اداره کل است و انتظار می رود با تعامل و همکاری هرچه بیشتر در این راستا گام های موثری برداشته شود.