فرماندار ساوجبلاغ خواستار توجه بیشتر مدیران کل به مشکلات شهرستانهای البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در نشست شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که به ریاست استاندار البرز پیش از ظهر چهارشنبه در این شهرستان برگزار شد، ضمن برشمردن برخی مشکلات موجود در ساوجبلاغ اظهار داشت: هدف از تشکیل استان البرز توجه و توسعه تمام شهرستانهای این استان بود که در حال حاضر متاسفانه به شهرستانها توجه کمتری می شود.



وی گفت: حجم بالای کار و مشکلات موجود در کلانشهر کرج فرصت رسیدگی به مشکلات سایر شهرستانها را از مدیران کل گرفته و کمتر به شهرستانها توجه می شود.



حدادی در عین حال اذعان داشت: البته این امر در تمام بخش ها دیده نمی شود ولی در بعضی بخشها که از مطالبات جدی مردم محسوب می شود، نیازمند اهتمام بیشتری در تسریع امور هستیم.



فرماندار ساوجبلاغ همچنین با شاره به سخنان اخیر مقام رهبری در خراسان شمالی اظهار داشت: برای تحقق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دشمن کوچکتر از آن است که ملت ایران را به زانو در آورد"، باید تمام تلاش خود را برای رفع کمبودها و رفع مشکلات پشتیبانان نظام به کار بندیم.



وی گفت: مشکلاتی که مطرح می شود از مطالبات جدی مردم شهرستان و نیازمند پیگیری مسئولان است.

