نماز صبح تنها در پنج درصد مساجد کشور اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عبداللهی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگا عکس و پوستر نماز در بیرجند اظهارداشت: با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری درخصوص احیای اقامه نماز جماعت صبح در مساجد هنوز تنها در پنج درصد از مساجد کشور نماز صبح اقامه می شود.

وی با اشاره به اینکه این مهم به عنوان یک زیرموضوع در کارگروه ساماندهی مساجد مورد بحث و بررسی باید قرار گیرد، افزود: هنوز ساز و کار لازم فراهم نشده است.

وی خواستار همکاری بیش از پیش رسانه ها و صدا و سیما برای این موضوع شد و بیان کرد: رفع مشکلات و دغدغه های ائمه جماعات و خدام مساجد برای احیای اقامه نماز صبح در مساجد نیز از سازکارهایی است که باید انجام شود.

نیاز کشور برای ساخت 70 هزار مسجد

معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به وجود 64 هزار مسجد در سطح کشور گفت: به ازی هر 200 خانوار در کشور باید یک مسجد وجود داشته باشد.

عبداللهی عنوان کرد: برای رسیدن به این نرم نیاز است 70 هزار مسجد دیگر نیز در سطح کشور احداث شود.

وی با بیان اینکه ساخت مساجد نیازمند همکاری و حضور دولت و مردم در کتنار یکدیگر است، تصریح کرد:انجمن خیرین مسجد ساز در این راستا در کشور تشکیل به زودی استانها نیز فعال خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به برنامه های ستاد اقامه نماز در سال جاری گفت: بیش از 40 برنامه محوری را در ستور کار داریم که تا کنون 60 درصد آنها اجرا شده است.

وی به برگزاری دوره آموزشی "نماز شایستگان" با همکاری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برای جوانان گفت: در این دوره آموزشی اهمیت و کارکردهای مسجد و نقش آن در مقابله با جنگ نرم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی برگزاری جشنواره فرهنگی هنری همدان همزمان با 17 و 18 آبان ماه ، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان دولت، مسابقه پله های آسمانی، دوره های آموزشی معراج و مفتاح ویژه روحانیون در 20 استان و ... را از دیگر برنامه های ستاد اقامه نماز عنوان کرد.

عبداللهی با بیان اینکه ستاد اقامه نماز به دلیل نداشتن کار اجرایی بودجه جاری ندارد، ادامه داد: ارائه محتوای برنامه ها و تامین مدرس برای برگزاری دوره های آموزشی از سوی این ستاد انجام می شود.

معاون فرهنگی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور گفت: امسال یک میلیارد و 500 هزار تومان اعتبار به این نهاد اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.