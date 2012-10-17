صدور 2065 جلد شناسنامه مکانیزه در دامغان/کاهش 5.4 درصدی طلاق

عباسعلی سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صدور دو هزار و 65 شناسنامه مکانیزه در دامغان در نیمه نخست امسال، اظهار داشت: از این تعداد، 640 جلد متعلق به نوزادان و مابقی برای افراد بالای 10 سال است.

وی از 635 مورد واقعه ولادت در شهرستان دامغان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت همچنین 247 مورد واقعه فوت و 471 مورد واقعه ازدواج در این شهرستان به ثبت رسیده است.

دبیر کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان دامغان گفت: تعداد ثبت واقعه طلاق در شش ماه اول سال جاری 86 مورد بوده است.

سلمانی خاطرنشان کرد: در ثبت واقعه ولادت در این شهرستان در شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصدی کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: شهرستان دامغان در ثبت واقعه فوت در نیمه نخست سالجاری افزایش و در ثبت واقعه ازدواج کاهش داشته است.

رئیس اداره ثبت احوال دامغان یادآور شد: تعداد ثبت واقعه طلاق در شهرستان دامغان در شش ماه نخست سالجاری 86 مورد بود که نسبت به 93 مورد طلاق در مدت مشابه سال قبل 6.9 درصدی کاهش یافته است.

ابوالفضل و فاطمه بیشترین نامها در دامغان

سلمانی گفت: در بحث فراوانی نام در شهرستان دامغان در نیمه نخست سال جاری در پسران ابوالفضل و در دختران فاطمه بیشترین نام ها را به خود اختصاص دادند.

