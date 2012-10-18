به گزارش خبرنگار مهر، سخنان مقام معظم رهبری در سفر به بیرجند و بیان 16 نکته فرهنگی از مهترین اخبار فرهنگی در هفته گذشته بود که یکی از آنها تغییر سبک زندگی ایرانی و گرایش به تقلید از شیوه های زندگی غربی بود . پس از بیان صحبت های مقام معظم رهبری رضا برجی مستند ساز از تشکیل کمیته مستندسازان برای ساخت 16 فیلم مستند بر اساس صحبت‌های ایشان خبر داد.

برجی متذکر شد که صحبت های اخیر مقام معظم رهبری رنگ و بوی فرهنگی داشت که در این زمینه مسئولان فرهنگی و فیلمسازان به خصوص مستندسازان می توانند حرکت های شایسته ای به انجام برسانند. از همین رو من به همراه تیم تحقیقات و بعد تولید می خواستم نخستین گروهی باشیم که چراغ صحبت ها و توصیه های ایشان را روشن می کنیم از همین رو تا دو سه هفته آینده در حوزه تحقیق به نتایج خوبی رسیدیم و به زودی فعالیت خود را آغاز می کنیم.

علیرضا سجادپور سینمای هالیود را نشانه رفت

در همین رابطه علیرضا سجادپور رهنمودهای مقام معظم رهبری را ارزشمند توصیف کرد و سینمای هالیود را نشانه رفت و گفت که سبک زندگی در هر یک از رشته‌های هنری به نوعی روح اثر محسوب می‌شود و این موضوع در آثار سینمایی و تلویزیونی بیش از هنرهای دیگر نمود دارد و درست به دلیل همین کارکرد مهم و حیاتی است که تهاجم فرهنگی به خصوص از سوی سینمای هالیوود، سبک زندگی را هدف قرار داده است.

- خبردیگر اینکه شهاب حسینی در تازه ترین فعالیت خود فیلم مستند "بهانه‌ای برای بودن" را روایت می کند. این فیلم با موضوع اهدا عضو به کارگردانی علی پالیزدار برای نمایش درسینما حقیقت آماده شده است.

"یوگی" دردسرساز شد



یکی از اخبار قابل توجه که طی هفته گذشته حاشیه ساز شد اظهار نظر حسن عباسی درباره انیمیشن تلویزیونی"یوگی و دوستان" بود که این انیمیشن را با کشتی حضرت نوح مقایسه کرده بود. این رئیس مرکز بررسی های دکترینال در جمع اعضای اتحادیه اسلامی دانش آموزان کرمان گفت که طی روزهای گذشته شاهد علنی شدن برخورد شیطان با اسلام، قرآن، حق و پیامبر اکرم (ص) و دوقطبی شدن جبهه جهان هستیم. به این معنا که طی 20 سال اخیر ملائکه مورد هجمه گسترده قرار گرفته‌اند و با ساخت فیلم و سریال به ملائکه از جمله جبرئیل اهانت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به هجمه دشمن به انبیاء گفت که با ساخت انیمیشن "یوگی و دوستان" شیخ‌ الانبیا حضرت نوح (ع) را مورد اهانت قرار دادند. او معتقد است دشمن با تولید آثار سینمایی، سریال‌ها و موسیقی فلسفی باور افراد را تغییر می‌دهد.

خبر دیگر اینکه 12 فیلم انیمیشن از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره Se-Ma-for لهستان به نمایش در آمد.این جشنواره مختص انیمیشن های عروسکی، سه بعدی و با تکنیک استاپ موشن است که دوازده فیلم با نام های "سوسک کوچک" ساخته حسین ملایمی،" آبنبات چوبی"، ساخته اکبر تراب پور،" سکانس آخر" ساخته مصطفی بهمنی، "آرایشگرها وجود ندارند" ساخته علی پاک نهاد،" تنهایی" ساخته اکبر قربانی،" کودک" ساخته بابک شکری،" ده فرمان" ساخته مرضیه خدیوی،" دور" ساخته بهمن طهماسبی پور،"آدم ها" ساخته ماشاا... محمدی، "زنگ انشا" ساخته علیرضا میر اسدالله،"صفرویک"، ساخته مهدی شاد زیر و" سایبان خورشید" ساخته نسرین شاه محمدی هستند.

- با خبرشدیم که به مناسبت سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 16 فیلم در بخش ویژه مستندهای صنعتی و اقتصادی در ششمین جشنواره سینما حقیقت نمایشداده می شود.در این بخش ویژه، مستندهایی با نگرش به فرهنگ کار، بهره وری و الگوی صحیح مصرف در عرصه های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی، با محوریت توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نمایش عمومی درخواهد آمد.

- خبر آخراینکه فرهنگسرای رسانه فردا 28 مهر ماه دومین کارگاه آموزشی "حماسه با هندی کم " را با حضور ارد عطارپور برگزار می کند.این مستند ساز سابقه سال ها فعالیت در زمینه مستند‌های تاریخی را دارد.