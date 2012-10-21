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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

پرورش در بازدید از مهر:

فضای فرهنگی کشوردر زمینه اطلاع رسانی دچار رکود است/پائین بودن سرانه مطالعه در شیراز

فضای فرهنگی کشوردر زمینه اطلاع رسانی دچار رکود است/پائین بودن سرانه مطالعه در شیراز

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری فارس گفت: فضای فرهنگی کشور در زمینه اطلاع رسانی دچار رکود است از این رو رسانه هاباید تلاش کنند تا مطالبی را منتشر کنند که دغدغه های اصلی جامعه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا پرورش در بازدید از دفترجدید خبرگزاری مهر در شیراز، اظهارداشت: رسانه ها باید با انتشار اخبار مناسب مردم را به مطالعه جذب کنند تا بدین وسیله زمینه رشد بیشتر فرهنگ در بین مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: در صورتی که رسانه ها در مورد موضوعات مناسب فرهنگی اطلاع رسانی مفید داشته باشند مردم به طور حتم اشتیاق بیشتری برای مطالعه پیدا می کنند.

پائین بودن سرانه مطالعه در شیراز

رئیس حوزه هنری فارس با اشاره به پائین بودن سرانه مطالعه در شیراز، تصریح کرد: اگر رسانه ها در اخبار منتشر شده به مسائل عمومی تر جامعه بپردازند به واقع شاهد افزایش سرانه مطالعه در شیراز خواهیم بود.

پرورش همچنین بیان کرد: به گفته رهبرانقلاب مسائل حوزه فرهنگ عمومی یکی از چالشها و دغدغه های جدی حال حاضر کشور است.

کد مطلب 1722451

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