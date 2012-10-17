به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن محدث اظهار داشت: پذیرش پنجمین دوره تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران منحصر به طلاب فارغ‌التحصیل دوره عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در مناطقی است که با کمبود استاد مواجه هستند یا به مدارس علمیه سطح سه(کارشناسی ارشد) یا رشته مورد نظر دسترسی ندارند.



وی پذیرش دوره جاری را مختص رشته‌های کلام اسلامی،‌ فلسفه اسلامی و مطالعات اسلامی زنان دانست و اظهار کرد: ‌پذیرش برای رشته کلام اسلامی از همه استان‌ها به استثنای استان‌های قم، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان، تهران، خوزستان، گلستان و همدان، رشته فلسفه اسلامی از همه استان‌ها به استثنای استان‌های قم و اصفهان و رشته مطالعات اسلامی زنان از همه استان‌ها به استثنای استان قم صورت می‌پذیرد.



مدیر سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران ظرفیت پذیرش نهایی در هر یک از سه رشته کلام اسلامی، فلسفه اسلامی و مطالعات اسلامی زنان را 15 نفر ذکر کرد و ادامه داد: ظرفیت پذیرش از هر مدرسه علمیه در هر رشته یک نفر است و دانش‌آموختگان موفق این دوره به عنوان مدرس رسمی حوزه‌های علمیه خواهران معرفی خواهند شد.



وی زمان ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون ورودی این دوره را از 6 تا 18 آبان ذکر کرد و گفت: مدارس علمیه خواهران دفترچه راهنمای پذیرش و فرم‌های مربوطه را در اختیار داوطلبان قرار می‌دهند و پس از تکمیل فرم‌های پیوستی و تحویل مدارک درخواستی از داوطلب و بررسی اولیه و رفع نواقص، پرونده مورد نظر را با پست پیشتاز به مرکز تربیت مدرس حوزه‌های علمیه خواهران ارسال می‌نمایند.

برگزاری دوره تربیت مربی مهارت های تفسیر

محمدتقی قندی در مراسم افتتاحیه دوره تربیت مربی مهارت های تفسیر حوزه علمیه خواهران که در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد،‌ اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) به قرائت قرآن کریم برای مردم اکتفا نمی‌کردند، بلکه آن را برای مردم توضیح می‌دادند و مردم از آن برای عمل به قرآن استفاده می‌بردند.



معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: معصومین(ع) بیان‌کننده و تعلیم‌دهنده کتاب قرآن برای جامعه بشری هستند و ما همیشه نیازمند آنها هستیم.



قندی با اشاره به اختصاص کتاب‌هایی به منظور آمادگی مقدماتی شرکت‌کنندگان در برگزاری دوره تربیت مربی مهارت‌های بیان تفسیر ادامه داد: تصمیم داریم تا از میان شرکت‌کنندگان در این دوره افرادی را به عنوان مربیان مهارت‌های بیان تفسیر تعیین و از حضور آنها استفاده کنیم.