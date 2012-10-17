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۲۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

ناصری خبر داد:

کمیته علمی تخصصی سبک زندگی خانواده در کشور آغاز به کار کرد

کمیته علمی تخصصی سبک زندگی خانواده در کشور آغاز به کار کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن مطالعات خانواده کشور از آغاز به کار کمیته علمی تخصصی سبک زندگی خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ناصری پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اهمیت جایگاه خانواده در آموزه های دینی،  نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تغییر سبک زندگی، کمیته علمی تخصصی سبک زندگی در انجمن مطالعات خانواده کشور تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیته تا 20 آبان ماه سال جاری پذیرای متخصصان و صاحب نظران حوزه خانواده برای عضویت و فعالیت های تخصصی خواهد بود.

ناصری پور با اشاره به تاکیدات مقام عظمای ولایت در حوزه خانواده، گفت: برنامه ریزی و فرهنگ سازی اصلی ترین نیازها برای رسیدن به کاهش آسیب ها در حوزه خانواده است.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی به منظور متزلزل کردن نهاد مقدس خانواده با زیبا جلوه دادن عشق های مثلثی و غیرت زدایی، نسل جوان ایرانی را مورد هجمه قرارداده است.

ناصری پور قبل، حین ازدواج، سه سال اول زندگی و دوران پس از آن را به عنوان مراحل سرنوشت ساز در زندگی مشترک یاد و اضافه کرد: باید در هریک از این مراحل با آموزش های تخصصی نسبت به آگاه سازی جوانان نسبت به انتخاب صحیح سبک زندگی اقدام کرد.

وی ادامه داد: در این میان خانواده، نهاد های حاکمیتی و گروه دوستان زوجین ، نقشی تعیین کننده دارند.

رئیس انجمن مطالعات خانواده کشور تاکید کرد: اگر خانواده و دستگاه های اجرایی به وظایف خود در آموزش های قبل از ازدواج به درستی عمل نکنند، ممکن است سایرین  با آموزش های غلط، جوانان را دچار تصمیم گیری های نادرست و چالش های گوناگون نمایند.

ناصری پور چالش های امروز حوزه خانواده را دوری از سنت ها و آداب و رسوم، توجه به شیوه های وارداتی در سبک و سیاق ازدواج و زندگی، ناهنجاری های اجتماعی و مهم تر از همه برنامه های دشمن برای سست کردن بنیان خانواده بر شمرد.

وی تاکید کرد: باید استمرار آموزش مهارت های زندگی موجب تبدیل این آموزش ها به فرهنگ شود.

وی مطالبات غیر واقعی زوجین از یکدیگر را  منشا اختلافات زوجین و نشات گرفته از ناآگاهی آنان در اسلوب زندگی دانست و اظهار داشت: سر منشا اختلافات اقتصادی که امروز گریبانگیر زندگی نسل جوان شده، مسایل فرهنگی می باشد.

وی به موضوع برنامه جامع خانواده پایدار، اجرا شده در خراسان رضوی، اشاره کرد و گفت: طرح ریزی بر اساس واقعیت های جامعه، باعث کسب توفیقاتی برای کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده در این استان شده است.

مشاور استاندار خراسان رضوی نیز گفت: برای نخستین بار در کشور درسی تحت عنوان"خانواده" برای دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در سطح آموزش و پرورش استان برنامه ریزی شده است.

هادی طالبیان در خصوص برنامه جامع خانواده پایدار نیز اظهار داشت: این برنامه شش رویکرد را در هشت گروه مخاطب و در قالب 51 برنامه دنبال می کند.

 مشاور استاندار ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن کامل این برنامه در گام اول شاهد کنترل رشد طلاق و در مرحله بعد منفی شدن آن خواهیم بود.

گفتنی است انجمن مطالعات خانواده کشور از سال 81 کار خود را آغاز و  با ارایه برنامه های متعددی در حوزه خانواده همواره  به عنوان مشاوری برای مراجع تصمیم گیر در دولت و مجلس مطرح بوده است

کد مطلب 1722460

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