کمیته علمی تخصصی سبک زندگی خانواده در کشور آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ناصری پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اهمیت جایگاه خانواده در آموزه های دینی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تغییر سبک زندگی، کمیته علمی تخصصی سبک زندگی در انجمن مطالعات خانواده کشور تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیته تا 20 آبان ماه سال جاری پذیرای متخصصان و صاحب نظران حوزه خانواده برای عضویت و فعالیت های تخصصی خواهد بود.

ناصری پور با اشاره به تاکیدات مقام عظمای ولایت در حوزه خانواده، گفت: برنامه ریزی و فرهنگ سازی اصلی ترین نیازها برای رسیدن به کاهش آسیب ها در حوزه خانواده است.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی به منظور متزلزل کردن نهاد مقدس خانواده با زیبا جلوه دادن عشق های مثلثی و غیرت زدایی، نسل جوان ایرانی را مورد هجمه قرارداده است.

ناصری پور قبل، حین ازدواج، سه سال اول زندگی و دوران پس از آن را به عنوان مراحل سرنوشت ساز در زندگی مشترک یاد و اضافه کرد: باید در هریک از این مراحل با آموزش های تخصصی نسبت به آگاه سازی جوانان نسبت به انتخاب صحیح سبک زندگی اقدام کرد.

وی ادامه داد: در این میان خانواده، نهاد های حاکمیتی و گروه دوستان زوجین ، نقشی تعیین کننده دارند.

رئیس انجمن مطالعات خانواده کشور تاکید کرد: اگر خانواده و دستگاه های اجرایی به وظایف خود در آموزش های قبل از ازدواج به درستی عمل نکنند، ممکن است سایرین با آموزش های غلط، جوانان را دچار تصمیم گیری های نادرست و چالش های گوناگون نمایند.

ناصری پور چالش های امروز حوزه خانواده را دوری از سنت ها و آداب و رسوم، توجه به شیوه های وارداتی در سبک و سیاق ازدواج و زندگی، ناهنجاری های اجتماعی و مهم تر از همه برنامه های دشمن برای سست کردن بنیان خانواده بر شمرد.

وی تاکید کرد: باید استمرار آموزش مهارت های زندگی موجب تبدیل این آموزش ها به فرهنگ شود.

وی مطالبات غیر واقعی زوجین از یکدیگر را منشا اختلافات زوجین و نشات گرفته از ناآگاهی آنان در اسلوب زندگی دانست و اظهار داشت: سر منشا اختلافات اقتصادی که امروز گریبانگیر زندگی نسل جوان شده، مسایل فرهنگی می باشد.

وی به موضوع برنامه جامع خانواده پایدار، اجرا شده در خراسان رضوی، اشاره کرد و گفت: طرح ریزی بر اساس واقعیت های جامعه، باعث کسب توفیقاتی برای کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده در این استان شده است.

مشاور استاندار خراسان رضوی نیز گفت: برای نخستین بار در کشور درسی تحت عنوان"خانواده" برای دانش آموزان مقطع دوم متوسطه در سطح آموزش و پرورش استان برنامه ریزی شده است.

هادی طالبیان در خصوص برنامه جامع خانواده پایدار نیز اظهار داشت: این برنامه شش رویکرد را در هشت گروه مخاطب و در قالب 51 برنامه دنبال می کند.

مشاور استاندار ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن کامل این برنامه در گام اول شاهد کنترل رشد طلاق و در مرحله بعد منفی شدن آن خواهیم بود.

گفتنی است انجمن مطالعات خانواده کشور از سال 81 کار خود را آغاز و با ارایه برنامه های متعددی در حوزه خانواده همواره به عنوان مشاوری برای مراجع تصمیم گیر در دولت و مجلس مطرح بوده است