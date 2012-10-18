اجرای طرح کنترل اینترنت در دانشگاهها/ افزایش کلاهبرداری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته ماموران پلیس تهران اگرچه روزسختی پس از وقوع جنایت خیابان مدنی پشت سر گذاشتند، اما طرح برخورد با معتادان تابلو و مواد فروشان خرد با حضور چند تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به اجرا در آمد.

در این طرح به گفته رئیس پلیس پایتخت چهارمین مرحله از طرح های جمع اوری معتادان در سال جاری بود که در سرکلانتری هفتم تهران به اجرا در آمد. در این طرح 500 معتاد ولگرد و بی خانمان شناسایی و دستگیر شدند.

البته سردار ساجدی نیا در این باره گفت: این معتادان به خیابان بازنمی گردند و به مراکز نگهداری معتادان در اطراف تهران منتقل می شوند.

سوء استفاده سودجویان از پهنا باند دانشگاهها

سرهنگ شکریان رئیس پلیس فتا تهران در مورد سودجویی برخی از افراد از پهنای باند دانشگاهها و ادارات دولتی گفت: پهنای باند و امکانات اینترنتی توزیع شده دارای ساماندهی مناسبی نیستند و از سوی دیگر کافی نت ها نیز رشد چشمگیری داشته اند از این رو، زیرساختهای فضای مجازی و در دسترس قرار دادن آن برای تمام کاربران در کشور مشکل است.

البته وی ادامه داد: مدیران موسسات و دانشگاهها باید برای تمام استفاده کنندگان پهنای باند کلمه کاربری(user name) و گذر واژه (password ) خاص تعریف کنند تا در صورت ارتکاب بزه بتوان مجرم را رهگیری کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به آموزش مدیران انفورماتیک این سازمانها و دانشگاهها، گفت: پلیس فتا تهران بزرگ مصمم است که این طرح در تهران به طور کامل اجرا و پس از آن در کشور گسترش پیدا کند.

ممکن است سایت سرباز هم هک شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی که از نمایشگاه رسانه های دیجیتال بازدید می کرد در مورد امنیت شبکه این سازمان گفت: امروز در مورد کارت های هوشمند پایان خدمت نشان دادیم از سطحی کیفی به سطحی کیفی تر رفته ایم و با پلیس فتا نیز می توانیم از سوئ استفاده های الکترونیکی جلوگیری کنیم. سه سال از اجرای طرح کارت هوشمند می گذرد و ممکن است این کارت ها خدشه دار شود اما با کمک پلیس فتا می توان سودجویان را شناسایی کرد.

سردار صدرالسادات در این باره گفت: ممکن است حتی سایت وظیفه عمومی به نام سرباز نیز مورد حمله سایبری قرار گیرد و هک شود اما با پلیس فتا این موضوعات قابل رسیدگی است.

افزایش کلاهبرداری در کشور

در این هفته رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با اعلام اینکه در شش ماهه نخست امسال 9 هزار و 700 پرونده کلاهبرداری در کشور تشکیل شده است، افزود: کلاهبرداری ها در کشور 26 درصد رشد دارد در حالیکه 39 درصد پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش و اجاره ملک، 29 درصد فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، 10 درصد کلاهبرداری و فروش خودرو، 7 درصد دلالی امور اداری و قضائی، 5 درصد خرید و فروش اجناس بدلی و تقلبی. 3 درصد استخدام و کاریابی، 2 درصد رمالی و فالگیری، 1 درصد تلفن و 4 درصد نیز جرایمی مانند فریب در ازدواج و اخذ ویزا است.

پلمپ 31 دفتر شرکت هرمی

به گفته امیدی در نیمه نخست امسال 500 پرونده شکایت از شرکت های هرمی با 518 شاکی تشکیل شد و هزار مظنون شناسایی و دستگیر شدند. با انجام تحقیقات تکمیلی برای 46 درصد از این افراد که جزو سرشاخه‌ها بودند قرار قانونی صادر و راهی زندان شدند. در این مدت 31 دفتر فعال شرکت های هرمی شناسایی و پلمپ شد که 13 دفتر در البرز، 6 دفتر در تهران، 5 دفتر در مازندران، 4 دفتر در فرمانده انتظامی ویژه غرب تهران و 2 دفتر در اصفهان بود.

وی ادامه داد: بیشترین شکایت‌ها در تهران، اصفهان و استان البرز ثبت شده است. با وجود اینکه ضربات سنگینی به شرکت‌های هرمی دارد شده است اما پلیس مبارزه را رها نکرده است. خوشبختانه در خردادماه امسال در عملیات مشترک پلیس اصفهان و سربازان گمنام ا مام زمان(عج) 22 نفر سرشبکه‌های شرکت هرمی گاما شناسایی و دستگیر شدند که در میان آنها 7 بنیان گذار اصلی شرکت در ایران وجود داشتند. این افراد دارای 83 هزار نفر زیر شاخه بودند.