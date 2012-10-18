حسن گروسی دبیر شورای معارف سیما که به عنوان مدیر امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما در مکه حضور دارد، در تماس با خبرنگار مهر، در واکنش به قطع شبکه‌های ایرانی از ماهواره هاتبرد اظهار کرد: قطع برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما از این ماهواره نه تنها برای انعکاس واقعیت‌های دین اسلام و فرهنگ ناب تشیع مشکلی ایجاد نکرد، بلکه موج بیداری اسلامی در همه سرزمین‌ها نشان‌دهنده قدرت معنوی قرآن و معارف اهل بیت در افکار عمومی سراسر دنیا است.

وی افزود: من از مدیران رسانه‌های کشورهای اسلامی می‌خواهم نسبت به رواج فرهنگ اشتباه تروریسم رسانه‌ای عکس‌العملی هوشمندانه نشان دهند. همانطور که باید در زمینه حمایت اتحادیه اروپا از تولید فیلم موهن نسبت به پیامبر (ص) واکنش نشان می‌دادیم.

مدیر شبکه قرآن تصریح کرد: متأسفانه اتحادیه اروپایی اهانت به پیامبر اسلام (ص) را با توجیه آزادی بیان،‌ بی‌اهمیت جلوه می‌دهد اما قطعا اقدامات این اتحادیه خلاف اصول دموکراتیک و حقوق بین‌المللی به حساب می‌آید.

به گزارش مهر، ماهواره هاتبرد پخش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران را از دوشنبه 24 مهر (15 اکتبر) قطع کرد. بر این اساس یوتل‌ست با هدف جلوگیری از پخش اخبار شبکه‌های ایرانی به شرکت آرکیوا، سرویس‌دهنده پخش ماهواره‌ای هاتبرد دستور داد تا فرکانسی را که این شبکه‌ها روی آن پخش می‌شدند، قطع کند.

با این حال پیگیری مدیران شبکه‌ها به ارائه فرکانس‌های جدید برای دریافت شبکه‌های حذف شده انجامید.