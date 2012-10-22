2500 کودک زیر دو سال در بهزیستی/ 2 تا 6 ماه مدت زمان انتظار برای پذیرش فرزند

حمید رضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فقط 18 درصد کودکان نگهداری شده در مراکز شبانه روزی که حدود 2800 نفر می شوند ، شرایط سرپرستی دائم را دارند و امکان فرزند خواندگی مابقی کودکان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط معمول سالانه حدود 1100 تا 1200 نفر از کودکان به فرزند خواندگی سپرده می شوند ، گفت: براساس آمارهای موجود 51 درصد کودکان تحت پوشش سازمان را پسران و 49 درصد را دختران تشکیل می دهند.

مدیر کل دفتر شبه خانواده بهزیستی با اشاره به اینکه 80 درصد خانواده ها متقاضی کودکان زیر دو سال هستند، تاکید کرد: اکثر خانواده ها همچنین خواستار این هستند که کودکان زیر دو سال را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند که این امر نیز در شرایط فعلی باعث می شود که خانواده مدتی پشت نوبت بمانند.

الوند در مورد مدت زمانی که خانواده ها باید پشت نوبت بمانند، گفت: در صورتیکه کودک مورد نظر خانواده ها در شیرخوار گاه وجود داشته باشد مدت زمانی که پروسه فرزند خواندگی به طول می انجامد دو ماه است اما هنگامی که کودک مورد نظر آنان نباشد باید منتظر بمانند که برای آن نیز حدود 6 ماه زمان لازم است.

به گفته وی، در حال حاضر 2500 کودک زیر دو سال تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که نیمی از آنان شرایط واگذاری را دارند.