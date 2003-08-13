درگيري شديد ميان مردم و نظاميان آمريكايي در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، اين درگيريها زماني آغاز شد كه هليكوپترهاي آمريكايي بر فراز شهر بغداد به پرواز درآمدند واقدام به تيراندازي به سوي تظاهركنندگان عراقي در مقابل هتل فلسطين كردند.

دهها عراقي امروز با برگزاري تظاهرات اعتراض آميزي درشهر بغداد خواستار آزادي دبيركل جنبش جامعه عراقي به نام"عبد المحسن شلش" شده بودند . نيروهاي آمريكايي چهارشنبه گذشته وي را در منزلش دستگير كرده بودند.

تظاهركنندگان با اجتماع در مقابل هتل فلسطين كه محل اقامت خبرنگاران خارجي است، با در دست داشتن پلاكاردهايي با مضامين" اموال ملت عراق را به سرقت نبريد ، اشغالگري نه آزادي آري " خواستارآزادي دبيركل اين جنبش شدند.

دراين شرايط نيروهاي آمريكايي مواضع خود را در محل تجمع تظاهركنندگان تقويت كرده و بدون هيچ دليلي شهروندان عراقي را به رگبار گلوله بستند .

به گفته العربيه هم اكنون نيروهاي آمريكايي تمامي مسيرهاي منتهي به هتل فلسطين را مسدود كرده و از ورود و خروج شهروندان عراقي به هتل جلوگيري به عمل آوردند.

گزارشها ديگري نيز از منطقه الرمادي حاكيست كه انفجار دريكي از لوله هاي نفتي درمنطقه حديثه در 250 كيلومتري شمال غرب بغداد روي داد كه منجر به رسوب نفت از لوله هاي نفتي و آتش سوزي شديدي شد .

به گفته شاهدان ، دود غليظي بر اثر اين انفجار به سوي هوا متصاعد شد و نفت به رود حديثه كه به رود فرات متصل مي شود جاري شد.