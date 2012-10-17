مشاغل مزاحم محلات گرگان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله میقانی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کوی سجادیه گرگان گفت: در راستای برنامه دیدار و بررسی مشکلات شهروندان کوی سجادیه شهروندان این محله خواستار جمع آوری و ساماندهی مشاغل مزاحم شدند.

وی افزود: در این راستا مقرر شد این موضوع در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری مورد بررسی و پیگیری بیشتر قرار بگیرد.



این عضو شورای شهر گرگان یادآور شد: بر اساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس همه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند.

سخنگوی شورای شهر گرگان در ادامه از مساعدت مالی به مسجد نیمه محله که تاکنون کمک و مساعدتی دریافت نکرده بود تا سقف 10 میلیون ریال خبر داد و اظهار داشت: همچنین مقرر شد سایر مورد مطرح شده مرتبط با مدیریت شهری نیز در واحدهای مربوطه بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان یادآور شد: این دیدار در راستای دیدارهای دوره ای اعضای شورای شهر و شهرداری گرگان از محلات سطح شهر انجام شد.