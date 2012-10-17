مدیریت واحد بزرگترین موفقیت در زمان وقوع حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مجیدی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی مدیریت بحران در سوانح هوایی در محل مدیریت بحران استان سمنان، آموزش و تجربه را از ارکان اصلی مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: در زمان وقوع حادثه زمان حرف اول را می‌زند و لازمه بهره برداری مناسب از زمان، آموزش است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مدیران باور ندارند که ممکن است هر لحظه سانحه اتفاق بیفتد، گفت: این امر باعث می شود قوانین جدی گرفته نشود و این بزرگترین مشکل مدیریت بحران کشور است.

مجیدی افزود: این ناباوری به مردم هم منتقل شده است که باید با آموزش های مداوم و تخصصی برطرف شود.

سرعت عمل مهمترین عامل موفقیت در مدیریت بحران



معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اینکه زمان و مکان حادثه هیچ وقت برای ما مشخص نیست و ما چون این را باور نکرده‌ایم نتوانسته‌ایم بخوبی آن را به مردم منتقل کنیم، اظهار داشت: در مواقع بحرانی و حساس اشتباهات بهتر از مدیریت مختل و مشوش است.

وی همچنین تصریح کرد: حفظ صبوری و برنامه‌ریزی و داشتن سرعت عمل نیز از دیگر مواردی است که در این مواقع باعث موفقیت می‌شوند.

وی حاضر شدن عوامل مختلف مدیریت بحران در ساعت اول سانحه را مهم دانست و گفت: هر چه امداد رسانی سریع تر باشد امکان زنده ماندن افراد بیشتر است.

فعالیت 89 فرودگاه در سطح کشور



مجیدی گفت: از مجموعه حوادثی که در کشور ما وجود دارد علاوه بر حوادث طبیعی، یکسری حوادث انسان ساز بزرگ نیز وجود دارد که التهاب در جامعه ایجاد میکنند و باید از طریق ستاد مدیریت بحران، مدیریت شوند که از جمله آنها می توان به حوادث بخش حمل و نقل و سوانح هوایی اشاره کرد.

معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت 89 فرودگاه و 365 موقعیت فرودگاهی در کشور، اظهار داشت: دسترسی هوایی در مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است و از موقعیت های فرودگاهی که کاربری کشاورزی دارند نیز می شود در زمان بحران سود برد.

وی از نشست و برخاست 352 هزار هواپیما در کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: 58 هزار و 500 کیلومتر مسیر هوایی در کشور وجود دارد.

مجیدی تقویت تجهیزات زیرساختی خصوصا تجهیزات بی سیم در استانها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در زلزله بم به دلیل قطع ارتباط بی سیمی و بی اطلاعی از شرایط، مسئولین ساعتها بعد در صحنه حضور پیدا کردند.

نقش موثر آموزش و تجربه در مدیریت بحران

معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش آموزش و تجربه در مدیریت بحران، ادامه داد: اگر این دو رکن نباشد تصمیم گیری ها ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه روزانه 400 پرواز خارجی از آسمان کشور عبور می کند، افزود: مدیریت بحران استانها، در مورد سوانح هوایی، از زمانی که گزارش ناپدید شدن هواپیما در صفحه رادار داده می شود آغاز می شود.

مجیدی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت پشت صحنه سوانح و حوادث، اظهار داشت: محکم بودن عوامل و عملکرد پشت صحنه حوادث و همچنین سرعت و با برنامه ریزی وارد شدن می تواند بازوی کارساز مدیریت بحران باشد.

معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی در این کارگاه به تشریح وظایف یکایک کار گروه‌هایی که باید با مدیریت بحران همکاری کنند پرداخت.

وی بر آماده سازی امکانات امداد و نجات در فرودگاه های کشور برای مقابله با حوادث هوایی نیز تاکید کرد و گفت: مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی می بایست با شرکت در دوره های آموزشی دانش و معلومات خود را در مورد نحوه برخورد با این حوادث افزایش دهند.

ضرورت آشنایی دستگاه اجرایی با وظایف خود برای رویارویی با حوادث

استاندار سمنان نیز در این کارگاه آموزشی، آشنایی دستگاه اجرایی با وظایف خود را برای رویارویی با حوادث غیر مترقبه ضروری دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده که هرگاه دستگاه های متولی در بخش مقابله با این حوادث با وظایف خود آشنا بوده اند میزان زیادی از مشکلات و تلفات جانی و مالی در مناطق حادثه دیده کاهش یافته است.

عباس تصریح کرد: نقش مردم در زمان وقوع حوادث و یاری رسانی به حادثه دیدگان از اهمیت فراوانی برخوردار است که در صورت عدم مدیریت کمک های مردمی در مناطق حادثه دیده زمینه ایجاد نابسامانی و هدر رفت وقت و سرمایه ایجاد می شود.

وی افزود: در این راستا باید با اجرای مانورهای پیش گیری و امداد بر آمادگی خود در این رابطه اضافه کنیم.

استاندار سمنان مقوله زمان را در امداد رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: به دلیل اهمیت نجات جان افراد در حوادث غیرمترقبه باید در مانورهای امدادی به حداقل زمان حاضر شدن تیم های امدادی در محل حادثه توجه ویژه ای شود تا از میزان تلفات انسانی در حوادث کاسته شود.

رهی بر یکپارچگی در مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: مداخلات بی رویه و شلوغ کاری بیشترین آسیب را به مدیریت بحران در سوانح وارد می کند.

وی با بیان اینکه در زمان حادثه لازم نیست همه مسئولان و مدیران رده بالا در محل سانحه حاضر شوند، خاطرنشان کرد: مدیران رده اعمال کننده مدیریت بحران هستند و دست اندرکاران و متخصصان باید وارد صحنه حوادث بشوند.

ضرورت تجزیه و تحلیل حوادث و مستند سازی سوانح در زمان بحران



رهی، تجزیه و تحلیل حوادث و مستند سازی سوانح و عملکرد مدیریت در زمان بحران را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: اعمال مدیریت در این شیوه بررسی و نقاط ضعف و قوت با این روش مشخص می شود.

استاندار سمنان با بیان اینکه برای مقابله و کاهش خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در جامعه مشارکت همگانی الزامی است، اظهار داشت: در زمان وقوع حادثه به دلیل وسعت خسارات همه باید با برنامه ریزی منسجم و هدفمند سعی خود را جهت مدیریت بحران و کمک به آسیب دیدگان حوادث به عمل آوریم.

وی افزود: آشنایی با روش ها وشیوه های صحیح مقابله با حوادث می تواند تاثیر فراوانی در ساماندهی اوضاع مناطق حادثه دیده و نجات مصدومان داشته باشد.

رهی تصریح کرد: با توجه به برنامه های دولت در بحث مقابله با حوادث غیر مترقبه در سطح کشور برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های مختلف مقابله با حوادث غیر مترقبه در اولویت قرار گرفته است.

استاندار سمنان اظهار داشت: استفاده از امکانات و افراد آشنا و بومی تحت کنترل می تواند بیشترین کمک را به مدیریت بحران داشته باشد.

وی با اشاره به حساسیت اطلاع رسانی در زمان سوانح و بیان اینکه ابعاد سانحه در اطلاع رسانی نباید پیچیده شود، تاکید کرد: نباید گذاشت اطلاع رسانی نامناسب باعث ایجاد بحران شود و عملکرد رسانه ها در بازتاب آن بر مدیریت بحران تاثیر مستقیم دارد.

برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیریت بحران سوانح هوایی در استان سمنان



مدیرکل مدیریت بحران استان سمنان با اشاره به اینکه کارگاه آموزشی اصول مدیریت بحران سوانح هوایی و راهکارهای مدیریت این سوانح برای اولین بار به صورت تخصصی در این استان برگزار شده است گفت: آموزش لازم جهت کمک به مصدومین در زمینه امداد و نجات، جمع آوری قطعات هواپیما، ورود و خروج قطعات حساس از جمله جعبه سیاه که علت حادثه را مشخص می کند از مهمترین اهداف برگزاری این کلاس آموزشی است.

احمد طاهری افزود: تا به حال کشور دچار سوانح هوایی متعددی شده اند ولی متاسفانه هنوز مسئولین و مردم در خصوص نحوه برخورد با اینگونه سوانح اطلاعات کافی ندارند.

وی با اشاره به برگزار تخصصی این کلاس آموزشی اظهار داشت: در مدیریت حوادث، زمان حرف اول را می زند.

طاهری در خاتمه بر ضرورت آمادگی برای مقابله با حوادث تأکید کرد و افزود: نحوه شناسایی قربانیان سوانح هوائی، اطلاع رسانی و امداد رسانی در مواقع بروز سانحه از جمله نکات مورد بحث در این کارگاه آموزشی خواهد بود.

این کارگاه آموزشی از سوی شورای مدیریت بحران به مدت یک روز در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار شد.