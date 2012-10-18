گازرسانی به روستاهای سبزوار قبل از فصل سرما خاتمه پیدا کند

محمد معلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات گازرسانی 11 روستای بخش مرکزی سبزوار سال 1389 با محمود صلاحی حضور استاندار خراسان رضوی و علیرضا معراجی مدیـرعامل شـرکتگاز استان در روستای استیر آغاز شد و هنوز ادامه دارد.

وی گفت: قرار بود اهالی این 11 روستا هفته دولت سال گذشته از نعمت گاز بهره مند شوند ولی با گذشت بیش از یکسال هنوز این وعده محقق نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرای شبکه داخلی روستاهای استیر، گوداسیاب و کسکن پایان یافته و به زودی علمک های درب منازل نصب خواهد شد.

معلمی پیشرفت عملیات گازرسانی در روستاهای خیرآباد، باغجر، حارث آباد، فسنقر، برزو و حسین آباد گنجی را مراحل پایانی اجرای شبکه داخلی روستا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه گازرسانی به دو روستای علی آباد شور و دولت آباد دیرتر از 9 روستای دیگر آغاز شده است افزود: عملیات اجرایی شبکه داخلی این دو روستا نیز آغاز شده است.

نماینده عالی دولت در بخش مرکزی سبزوار از مدیر عامل شرکت گاز استان خواست عملیات گازرسانی سرعت بیشتری گیرد تا اهالی این 11 روستا قبل از آغاز فصل سرما از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

وی افزود: با اتمام گازرسانی به روستاهای یاد شده 2 هزار و 800 خانوار از این نعمت خدادادی بهرمند می شود.

معلمی همچنین اظهار کرد: در حال حاضر تنها 18 روستا از 44 روستای بالای 20 خانوار بخش بخش مرکزی شهرستان سبزوار از نعمت گاز بهره مند هستند.