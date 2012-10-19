دژآگه بهترین بازیکن ایران مقابل کره جنوبی بود/ سرنوشت صعود دست ماست

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی با تیم ملی کره جنوبی یکی از حساس‌ترین بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بعد از رقابت‌های جام جهانی 2006 آلمان بود، چون تیم ما پس از شکست مقابل تیم لبنان دچار بی‌هویتی و مشکلات زیادی شده بود.

وی در همین خصوص افزود: این مشکلات باعث شد که تیم ملی تا حدود زیادی به انزوا کشیده شده و حتی این موضوع تا جایی پیش رفت که بازیکنان ملی پوش به صورت گروهی تصمیم گرفتند از مواجه شدن با رسانه‌ها خودداری کنند.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: خوشبختانه طی سه هفته گذشته اتفاقات خوشایندی در فوتبال ایران رقم خورد و مشکلات گذشته به حداقل رسید، به طوری که در تمرینات اخیر تیم ملی جو و روحیه نوینی در بین بازیکنان به وجود آمد.

ذوالفقارنسب ادامه داد: در بازی با تیم ملی کره جنوبی شاهد یک تیم دونده، باانگیزه و هدفمند بودیم که این دوندگی و انگیزه بالا تا حدود زیادی مشکلات فنی تیم ملی را پوشش داد و حتی باعث شد در برخی از دقایق، بازی پایاپایی را مقابل کره‌جنوبی انجام دهیم.

وی افزود: در 20 دقیقه ابتدایی نیمه اول به دلیل استرس زیادی که در بین برخی از بازیکنان ملی پوش ما به وجود آمده بود، کره‌ای‌ها دو موقعیت خیلی جدی بدست آوردند که خوشبختانه با خوش شانسی تیم ایران گل نشد اما در دقیقه 35 بازی ارسال بسیار خوب اشکان دژاگه باعث شد که مدافع کره‌ای با شجاعت خاصی مانع از باز شدن دروازه تیمش شده و توپ را به بیرون بفرستد. این حرکت موجب شد تا تیم ایران از فشار دقایق نخستین بازی خارج شود.

ذوالفقارنسب خاطر نشان کرد: در نیمه دوم شاهد اتفاقات زیادی بودیم که از دقیقه 55 بازی با اخراج مسعود شجاعی آغاز شد. شجاعی پس از مصدومیت طولانی مدتی که داشت از نظر بدنی به آمادگی خوبی رسیده اما از نظر روحی - روانی و همچنین اعتمادبه‌نفس شرایط خوبی ندارد که همین موضوع منجر به اخراج غیرضروری وی شد.

وی افزود: این اخراج عاملی بود تا 10 ملی پوشی که درون زمین بودند تصمیم بگیرند خلاء حضور شجاعی را پر کنند، بنابراین با دوندگی و تعصب بیشتری بازی را ادامه دادند.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: پس از گل زیبای دقیقه 74 بازی که توسط نکونام به ثمر رسید فشار کره‌ای‌ها روی دروازه ما مضاعف شد و در این دقایق بود که نقاط ضعف تیم ملی کاملا به چشم آمد. از جمله نقاط ضعف تیم ملی می‌توان به عدم کنترل بازی به صورت منطقه‌ای (مالکیت یا حفظ توپ) توسط بازیکنان تیم ایران اشاره کرد.

ذوالفقارنسب تاکید کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف تیم ملی ایران عدم توانایی در دفع توپ‌های ارسال بلند به ویژه از کناره‌ها در قلب دفاع تیم ملی است که هر آن این توپ‌ها دروازه ایران را با خطری جدی مواجه می‌کرد.

کارشناس فوتبال ایران اضافه کرد: حساسیت بازی ایران - کره جنوبی به حدی بود که کی‌روش قادر به کنترل عصبانیتش نبود و خیلی بی‌مورد از زمین اخراج شد. در مجموع می‌توان گفت در شرایط فعلی فوتبال ملی ما نسبت به کره دو کلاس عقب‌تر است اما شرایط محیطی تیم، انگیزه بازیکنان و ویژگی‌های منحصر به فرد فوتبال ایرانی باعث شد تا تیم ملی فوتبال کشورمان بتواند کره جنوبی را شکست دهد.

وی افزود: خوشبختانه سه امتیاز ارزشمند را در تهران بدست آوردیم. این سه امتیاز باعث خواهد شد تا از این پس سرنوشت صعودمان به رقابت‌های جام جهانی برزیل دست خودمان باشد، یعنی با کسب 6 امتیاز در دو دیدار خانگی مقابل تیم‌های ملی ازبکستان و لبنان صعود ما به مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی قطعی خواهد بود.

کارشناس فوتبال ایران در همین خصوص اظهار داشت: نباید روی امتیاز بازی مقابل تیم کره جنوبی در زمین این تیم حتی اگر صعود کره قطعی شده باشد، زیاد حساب کنیم ضمن اینکه باید بدانیم ممکن است شرایط سختی در بازی با تیم ملی قطر در انتظار تیم ایران باشد.

ذوالفقارنسب در خصوص بهترین بازیکن تیم ملی ایران در بازی با تیم کره جنوبی گفت: با احترامی که برای همه بازیکنان ملی پوش از جمله جواد نکونام قائلم اما اعتقاد دارم که در بازی با کره جنوبی اشکان دژآگه بهترین بازیکن تیم ایران بود.