حذف سینما از سبد خانوار/تبعات اکران "بوسیدن روی ماه" در پاییز را به ناچار پذیرفتیم

امیرحسین علم‌الهدی کارشناس حوزه توزیع و نمایش در ارتباط با وضعیت فروش فیلم‌ها روی پرده در سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: بعد از نیمه دوم سال 89 و بحث هدفمند کردن یارانه ها قابل پیش بینی بود که ما با معضلات بیشتری در سینمای ایران روبرو شویم.

وی افزود: این شرایط را در سال 90 دیدیم. ما در این سال با پایین ترین میزان مخاطب که 14 میلیون نفر بود روبرو شدیم. در صورتی که در سال 89 ما حدود 11 میلیون و نیم مخاطب در سینما داشتیم. نسبت سال 90 به 89 یک افزایش دو میلیون نفری بوده است. در صورتی که ما در این سال نمایش فیلم "اخراجی ها 3"، "جدایی نادر از سیمین" و "ورود آقایان ممنوع" را نیز داشتیم. بخواهیم یک نگاه کلی داشته باشیم این میزان مخاطب امیدوارکننده نبوده است.

این کارشناس ادامه داد: در سال 91 با توجه به فیلم هایی که در جشنواره فجر شاهد آن بودیم قابل پیش بینی بود که ما با این میزان مخاطب روبرو شویم. البته مجموعه‌ای از حوادث در این اتفاق دخیل بوده است. نه به آن مقدار معنادار که امروز مشکل اصلی را این اتفاقات بدانیم.

وی عنوان کرد: بحث افزایش هزینه های مردم به ویژه در شاخص های خوراک، مسکن، آموزش و... به اندازه ای بالا بوده که ما باید شاهد چنین اتفاقاتی در کشور باشیم. البته ما پیش از این اعلام کرده بودم که بهتر است دولت فکری دراینباره بکند که البته نکرد. این افزایش هزینه ها باعث شد که سینما از سبد خانوار حذف شود.

علم الهدی با اشاره به فیلم "کلاه قرمزی" گفت: برخی معتقدند که این فیلم چطور در این شرایط با فروش 5 میلیارد تومانی روبرو شده است. اما باید به این موضوع دقت کنیم که مجموعه مخاطب این فیلم یک میلیون و 600 هزار نفر بوده است. در صورتی که قسمت دوم این فیلم در سال 81 سه میلیون و 500 هزار نفر مخاطب داشته است.

وی تاکید کرد: بحث افزایش هزینه ها یکی از دلایل کاهش مخاطب است. همچنین مجموعه ای از شرایط در این وضعیت تاثیر داشته اما معنادار نبوده است.

این کارشناس درباره فروش فیلم "بوسیدن روی ماه" عنوان کرد: اگر خاطرتان باشد ما برای فیلم "بوسیدن روی ماه" یک شعار داشتیم "می خواستم با بهار طبیعت بیاییم به ناچار با بهار رنگ ها می آییم، وعده ما 5 مهرماه" ما به عنوان متولیان پخش این شعار را سرلوحه خودمان قرار دادیم.

وی افزود: ما می دانستیم با شرایط پیش آمده چاره ای نداریم و به ناچار این زمان را انتخاب کردیم. البته در فصل پاییز سال گذشته فیلم های "یه حبه قند" و "سعادت آباد" اکران شد که فروش خوبی هم داشتند. اما امسال هیچ کدام از فیلم ها در این زمان فروش خوبی نداشتند.

علم الهدی ادامه داد: به لحاظ مخاطب عام "بوسیدن روی ماه" ویترین و حضور بازیگر قابل چهره ندارد. فیلم های دیگر هم اگر چهره دارند مگر فروخته اند؟البته امیدوارم فروش هایی که از فیلم های دیگر ارائه می شود، واقعی باشد.

وی تاکید کرد: ما به عنوان پخش کننده زمان نوروز را ایده آل برای اکران می دانستیم. اما کسانی که با سینمای دغدغه مند مشکل داشتند، نگذاشتند این فیلم در نوروز اکران شود. من به آقای شمقدری تبریک می گویم که نسبت به عدم اکران این فیلم در نوروز هیچ واکنش نشان ندادند و با جریان انحرافی در اتحادیه دو همراه شدند. قطعا اگر فیلم ما در نوروز اکران می شد موفقیت بهتری داشت.

علم الهدی افزود: شمقدری دغدغه موفقیت اکران این فیلم ها را ندارد. به همین دلیل شاهد ان اتفاقات در نوروز امسال بودیم. وقتی می گویم ما به ناچار این زمان را انتخاب کردیم، پس تبعات آن را هم می پذیریم. اما در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی به کمک شهرداری ما فعالیت‌های خوبی انجام دادیم.

وی در پایان گفت: با وجود شوک اقتصادی در شروع اکران فیلم در کشور و افزایش قیمت‌ها به صورت 100 و 200 درصدی کالاهای روزانه، انتظار برای اینکه مردم به سینما بیایند واهی و غیرکارشناسانه است.