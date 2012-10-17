ایران برای مستکبران خطر و برای همسایگان شریکی مطمئن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در دیدار جمعی از نخبگان سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی کویت با بیان اینکه بشریت نیازمند یک نظام بین‌المللی عادلانه است تا در سایه آن همه انسان‌ها در عدالت و برادری زندگی کنند، اظهار داشت: دولت آمریکا سالانه ده‌ها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما صادر می‌کند، آیا می توان گفت که این سلاح‌ها برای ایجاد وحدت و برادری است؟ البته که چنین نیست مشخص است که ابتدا باید اختلاف و درگیری در منطقه ایجاد کنند تا سپس به بهانه آن بتوانند اسلحه‌های خود را به فروش برسانند.

احمدی‌نژاد با اشاره به ارزش نفت در اقتصاد امروز دنیا گفت: نفت ایران و دیگر کشورهای منطقه که به کشورهای اروپایی صادر می‌شود، پس از تبدیل به کالا با سه برابر قیمت به کشورهای منطقه فروخته می‌شود.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر دولت‌ها و مسئولین کشورهای منطقه خلیج فارس در کنار هم باشند، سلطه‌گران هرگز نمی‌توانند سالانه میلیاردها دلار سلاح در منطقه به فروش رسانده و در درون کشورهای اسلامی پایگاه نظامی ایجاد کنند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید در مناسبات بین‌المللی تجدیدنظر اساسی صورت گرفته به نحوی که کشورهای منطقه خودشان موضوعات همکاری با یکدیگر را تعیین کنند، گفت: متأسفانه امروز در مواردی مستکبران دستور کار برخی دولت‌ها، اندیشمندان و حتی علمای دینی را تعیین می‌کنند و این روند به زیان ملت‌ها است و باید به نفع بشریت و صلح و عدالت اصلاح شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: حقیقت اسلام، مسیحیت و پیامبران الهی در شرایطی حاصل خواهد شد که همه انسان‌ها جهانی اندیشیده و جهانی عمل کنند.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: عده‌ای تصور می‌کنند پیامبر اسلام(ص) تنها به مسلمانان تعلق دارد، در حالی که پیامبر متعلق به آحاد جامعه بشری و انسانهاست.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: بنده به همه علما و اندیشمندان توصیه می‌کنم که به جای رجوع به تاریخ و حل دعواهای گذشته که هزاران سال غبار تعصبات بر روی آنها نشسته در مأموریت مشترک به آینده بشریت فکر کرده و با هم در جهت ساختن دنیای بهتر تلاش کنند.

احمدی‌نژاد افزود: همه ملت‌ها در آینده جهان با یکدیگر شریک هستند و شکی نیست که باید عدالت و توحید مستقر شده و رابطه انسان‌ها براساس محبت و دوستی باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم تا حاکمانی صالح در مراکز قدرت دنیا حضور داشته باشد، گفت: امروز متأسفانه مراکز اصلی رسانه‌ای و پولی و اقتصادی دنیا، از جمله شورای امنیت سازمان ملل و مراکز اصلی قدرت در اختیار صهیونیست‌ها قرار دارد و مشخص است که مطبوعات و رسانه‌های آنها به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف میان ملت‌ها هستند تا بتوانند سلطه خود را افزایش دهند.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تا صد سال قبل بسیاری از کشورهای اروپایی بیشترین مشکلات طایفه‌ای را داشتند، اما امروز تمامی درگیری‌های طایفه‌ای خود را به سوی کشورهای منطقه ما هدایت کرده‌اند، لذا در چنین شرایطی هرکس در مسیر اختلافات طایفه‌ای تلاش و اقدام کند، مطمئناً در نقشه دشمنان سهیم است.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره لزوم حفظ هویت آسیایی کشورهای این قاره گفت: حفظ هویت آسیایی، برای جهانی شدن درست است چرا که ما مدعی ساختن آینده‌ای درست برای جهان هستیم و بر ارزش‌های والایی چون عدالت و برادری، تأکید داریم.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: هنر نخبگان و فرهیختگان این است که دست به دست هم داده اندیشه پیامبران و مکتب انبیاء الهی را به جامعه بشری شناسانده و به آن عمل کنند.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوال برخی از نخبگان درباره چگونگی روابط بین ایران و کویت گفت: مناسبات دو کشور همواره خوب بوده و جمهوری اسلامی ایران برای دولت و ملت کویت احترام قائل بوده و به آنها علاقه دارد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که دستاوردهای ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر چه بوده و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، گفت: آنچه مسلم است این است که سلطه نظام سرمایه‌داری و شیطانی بر جهان رو به افول بوده و حتی اگر در مقاطعی کوچک، پیروزی‌هایی نیز داشته باشند، اما در ریلی قرار گرفته که به دره نابودی خواهد رفت و مطمئناً این هیمنه و سیاست‌ها تداوم نداشته و به زودی از بین خواهد رفت چرا که حکومت باید بر قلب‌ها باشد و اگر غیر از این باشد، رفتنی است.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه این سخنان به معنای کامل بودن و بدون نقص بودن ایران نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا فهم بهتری از اسلام داشته باشد چرا که هنوز نقطه آغاز قرار دارد و معتقدیم هنگامی که اسلام حقیقی مستقر شود، همه خدایی و سعادتمند خواهند شد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول 33 سال گذشته در کنار همه عدالت‌خواهان و موحدان موفق شده تا نظم ظالمانه جهان را زیر سوال ببرد.

دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: موضوع هسته‌ای ایران موضوع کاملاً روشن است آمریکایی‌ها در هر زمان به بهانه‌های گوناگون سعی دارند تا بر ملت ایران فشار وارد کنند و در مقطع کنونی هم موضوع هسته‌ای بهانه‌ای برای اعمال فشار به ایران شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای القای ایران‌هراسی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مستکبران و اندیشه سلطه‌گری خطر و برای همسایگان و دوستان خود شریکی مطمئن است چرا که خود را برادر دیگران می‌دانیم و تاکنون هیچ اقدامی که به این برادری ضربه زده باشد را انجام نداده‌ایم.

احمدی‌نژاد در واکنش به این گفته که تهدید اتمی ایران به سمت رژیم صهیونیستی باشد، گفت: جمهوری اسلامی ایران از اساس بمب اتم را قبول ندارد و صهیونیست‌ها نیز اشتباه می‌کنند که تصور دارند ایران با بمب اتم آنها را خواهد زد، ملت ایران با فکر اندیشه و فرهنگ خود به مقابله با دشمنان خود می‌رود. چرا که معتقدیم منطق و اندیشه اسلام و پیامبران نیازی به بمب و سلاح ندارد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره چشم‌انداز آینده جهان، گفت: اگر چه ممکن است تنش‌های جزئی اتفاق بیفتد، اما جهان به سرعت به سمت صلح و عدالت جهانی پیش خواهد رفت.

احمدی‌نژاد همچنین در واکنش به سخنان یکی از نخبگان کویتی مبنی بر اینکه آیا شکافی میان فرهنگ عرب و ایران وجود دارد، گفت: ما به عناوینی همچون فرهنگ عرب و ایران اعتقاد نداریم، بلکه فرهنگ اسلامی، انسانی و برادری را می‌شناسیم و معتقدیم باید روابط فرهنگی میان ملت‌ها گسترش یابد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به خواسته یکی از نخبگان برای ایجاد توافقنامه‌های سیاسی و امنیتی میان ایران و کویت گفت: جمهوری اسلامی ایران موافق ایجاد این توافقنامه‌ها است و حتی اگر توافقنامه‌ای وجود نداشته باشد ایران همواره در کنار کویت خواهد بود.

احمدی‌نژاد درباره مسائل سوریه نیز تصریح کرد: معتقدیم مسائل این کشور با جنگ و درگیری حل و فصل نخواهد شد و باید تفاهم‌ ملی و انتخابات آزاد در این کشور برگزار شود چرا که این حق ملت سوریه است.

رئیس‌جمهور افزود: همه باید متحد شده و برای ساختن منطقه خود تلاش کنیم و اگر کسانی هنوز تصور می‌کنند که می‌توانند امپراطوری‌های گذشته خود را دوباره احیاء کنند، کاملاً در اشتباه هستند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه مردم در تحولات منطقه به دنبال عدالت، آزادی و احترام هستند، گفت: باید میان مطالبات مردم و کسانی که این تحولات را مدیریت می‌کنند، تفاوت قائل شویم چرا که اینطور نیست هر جا مطالبه عدالت صورت گرفت، در همانجا تحقق هم یابد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با این موضوع که عده‌ای می‌خواهند با زورگویی خواسته خود را تحمیل کنند، مخالف بوده و زیر بار آن نخواهد رفت.

احمدی‌ن‍ژاد با اشاره به مسأله جهانی شدن و جهانی‌سازی، با طرح این سوال که استقرار توحید و عدالت جز در سایه جهانی شدن انسان محقق نمی‌شود، گفت: عدالت زمانی به طور کامل برقرار می‌شود که همه انسان‌ها جهانی اندیشیده و یک نظام واحد در جهان ایجاد شود و گرنه شیاطین هرگز اجازه نخواهند داد تا میان کشورهای دوست، رابطه‌ای باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: حقیقت انسان یکسان بوده و باید تلاش کنیم تا انسان‌ها به دور از خودخواهی و خود برتربینی، به صورت فطری زندگی کنند.

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه فراموش کردن حقیقت دین یکی از عوامل بروز مشکلات در جهان است، گفت: امروز باید جبهه خداپرستان، موحدان و عدالت‌طلبان را در برابر شیاطین به قدرت‌طلبان تقویت کرد.

احمدی‌نژاد در ابتدای این دیدار با بیان اینکه هدف از خلق انسان هنوز محقق نشده و جامعه انسانی به حیات طیبه‌ای که خدای متعال مقرر کرده نرسیده است، گفت: تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی میان ملت‌ها هیچ اصالتی نداشته و تعصب به این تقسیم‌بندی‌ها از عوامل سقوط انسان است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بر عدالت و انسانیت تعصب داشت، گفت: انسان بدون حق‌طلبی و عدالت‌خواهی مفهومی نخواهد داشت.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) به واسطه روح بلند انسانی و تلاش برای استقرار عدالت، جایگاهی والا داشت نه به خاطر عرب و یا غیرعرب بودن، اظهار داشت: شیطان همواره تلاش می‌کند تا انسان‌ها را از صعود به مراتب کمال بازداشته و به سطوح پایین بکشاند تا و همواره با یکدیگر درگیر باشند و به حاکمیت حق، عدالت و پرستش خدای متعال نیندیشد.

رییس‌جمهور گفت: مسئولیت همه اندیشمندان و دلسوزان تلاش برای بازگرداندن جامعه بشری به راه و اندیشه صحیح است.

وی با بیان اینکه در دنیا دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، اظهار داشت: در طول تاریخ اندیشه حق پیامبران و خدا پرستان در برابر قدرت‌طلبان خودپرستان قرار داشته که کارکردهای این دو اندیشه در محیط‌های اجتماعی متفاوت است.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه پیامبران مبعوث شدند تا مرزها و رتبه‌بندی های کاذب را کنار زده و تعاون، همکاری و محبت را در میان انسان‌ها ترویج داده و انسان بودن انسان‌ها را به آنها یادآوری کنند، خاطر نشان کرد: مستکبران و طاغوت‌ها در نقطه مقابل حرکت پیامبران همواره به دنبال مرزبندی و ایجاد فاصله و تشدید کینه و دشمنی هستند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اساس کار شیاطین بر پایه تبعیض میان انسان‌هاست، گفت: همه نظامات سیاسی و فرهنگی و ادبیاتی که طواغیت در دنیا تولید کردند بر همین مبنا بوده در حالی که پیامبران همه انسان‌ها را به همکاری بر پایه برادری و تقوا دعوت کرده‌اند.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه تغییر در مفهوم سعادت انسان از اساسی‌ترین اموری است که شیاطین و مستکبران همواره آن را دنبال کرده‌اند، گفت: همه انسان‌ها به دنبال سعادت هستند و کار شیطان این است که مفهوم سعادت را در اندیشه و قلب انسان‌ها تغییر ‌دهد.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: پیامبران سعادت را در تواضع دانسته اما شیاطین تکبر، استکبار و گردنکشی را به عنوان رمز سعادت می‌دانند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: پیامبران فداکاری و گذشتن از حق خود و صداقت، راستی و پاکی را رمز سعادت می‌دانند اما شیاطین مصرف بیشتر، چپاول و دست‌اندازی به ثروت دیگران، دغلکاری، تفرقه و ناجوانمردی را در بین انسان‌ها ترویج می‌کنند.

رییس‌جمهور با تأکید بر اینکه مشکل جامعه بشری آن است که از فرهنگ و اندیشه پیامبران الهی فاصله گرفته است، تصریح کرد: هرکس که بدنبال ایجاد اصلاح در اوضاع کنونی جهان است باید در جهت بازگشتن جامعه بشری به حقیقت مکتب انبیاء تلاش کند.

در این نشست 30 نفر از نخبگان و فرهیختگان سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی نیز پیش از سخنان رئیس‌جمهور مسائل و موضوعاتی را در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کردند.