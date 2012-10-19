سازمان حمایت قیمت پیشنهادی 53 قلم محصول لبنی را نپذیرفت

رضا باکری در گفتگو با مهر در رابطه با نتیجه جلسات انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگان در رابطه با اعلام قیمت نهایی 53 قلم از محصولات لبنی اظهارداشت: مسئولان سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی 53 قلم از محصولات لبنی را به دلیل وارد شدن فشار به مصرف کنندگان نمی پذیرند.

وی درباره احتمال کاهش قیمتهای پیشنهادی محصولات لبنی عنوان کرد: این موضوع بستگی به نظر تولیدکنندگان در صنایع تولید فرآورده های لبنی دارد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران در عین حال تصریح کرد: البته با توجه به اینکه قیمت‌های پیشنهاد شده شامل سود حداقلی واحدهای تولید فرآورده های شیری هم می شود؛ لذا ممکن است کارخانجات تولید فرآورده های شیری این سود حداقلی خود را نادیده بگیرند اما نمی توانند از هزینه های دیگر خود چشم پوشی نمایند و متضرر بشوند.

به گفته وی، این رایزنی‌ها برای رسیدن به یک قیمت توافقی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان ادامه دارد.