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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

"فریاد خروس" کارخانی به زودی در‌می‌آید

"فریاد خروس" کارخانی به زودی در‌می‌آید

مهرشاد کارخانی فیلم سینمایی "فریاد خروس" را امسال جلوی دوربین می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در شرکت سینمایی عارف فیلم تهیه می شود. فیلمنامه "فریاد خروس" توسط کارخانی به همراه بابک پناهی به نگارش در آمده است. هم اکنون برای دریافت پروانه ساخت به اداره نظارت و ارزشیابی ارائه شده است.

در صورت دریافت پروانه از نیمه آبان فیلمبرداری این فیلم آغاز می شود. "فریاد خروس" یک فیلم اجتماعی و خیابانی است.

پیش از این قرار بود کارخانی فیلمنامه "خبری نمی رسد" را جلوی دوربین ببرد که به دلیل از دست دادن فصل ساخت آن به زمان دیگری موکول شد.

کارخانی دو فیلم "کوچه ملی" و "اکباتان" را در نوبت اکران دارد.

کد مطلب 1722560

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