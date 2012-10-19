میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران سهم بسیار مهمی در ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران دارد گفت: روزانه 6 میلیون نفر از طریق ناوگان تاکسیرانی جابجایی می شوند و در حال حاضر این سازمان با وجود80 هزار دستگاه تاکسی برترین و بزرگترین ناوگان جهان به شمار می آید.

وی ادامه داد: نباید در تاکسیرانی نگاهمان صرفا یک مجموعه خدماتی در حوزه حمل و نقل باشد بلکه باید این نگاه را ارتقاء داده و این ناوگان را به عنوان ابزاری برای ارتقاء فرهنگ عمومی استفاده کنیم زیرا تاکسی ها می توانند کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و... داشته باشند.

رسیدگی به معیشت و منزلت تاکسیرانان اولین دغدغه مدیرعامل جدید

مظفر با بیان اینکه دغدغه اولیه رسیدگی به معیشت و منزلت اجتماعی و حل مشکلات خانوادگی تاکسیرانی شهر تهران است گفت: یکی از مشکلات تاکسیرانان بحث بیمه است که در دوره های گذشته نیز اقدامات اساسی و مبنایی در حوزه بیمه تاکسیرانی انجام شده اما ما نیز به دنبال راهکارهای قانونی و عملیاتی در این بخش هستیم تا تاکسیرانان که از بیمه برخوردار نیستند مجبور نباشند تا آخرین لحظه عمرشان کار کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به مشکل بیمه رانندگان تاکسی بالای 50 سال گفت: امکان استفاده بیمه برای این تعدادی از رانندگان میسر نیست و آنها مجبورند تا زمان پیری پشت فرمان بنشینند. ما بدنبال راهکارهایی برای حل این مشکل از طریق مجلس و شورای شهر تهران هستیم. امیدواریم بتوانیم از طریق نهادهای متولی دولتی این مشکل قدیمی را حل کنیم

تسهیل روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی

مظفر در ادامه بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی را از دیگر اولویت های کاری خود دانست و گفت: روند جایگزینی تاکسی های فرسوده و تسهیل منابع مالی و بانکی آن یکی از برنامه های اصلی ما است.

متاسفانه برخی مشکلات کارخانه های خودروسازی مسائلی را برای گروهی از رانندگان تاکسی بوجود آورده اند به این شکل که آنها اقدام به نوسازی خودروی خود کرده ، اقساط بانکی خود را نیز پرداخت می کنند اما به دلیل مشکلات میان پلیس راهور و کارخانه ها هنوز نتوانسته اند خودروی خود را تحویل بگیرند که امیدواریم فشارهای ناشی از این موضوع را بر رانندگان کاهش داده و آن را حل کنیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به فواید نوسازی تاکسی ها و تاثیر آن بر روند خدمات رسانی به شهروندان گفت: تاکسی های نو ، سوخت کمتری مصرف می کنند. همچنین ایمنی سفرهای درون شهری افزایش یافته و کاهش آلودگی هوا را نیز شاهد خواهیم بود که این موضوع به اقتصادی تر شدن چرخه تاکسیرانی و کاهش هزینه ها کمک می کند و مردم نیز از این ناوگان بیشتر منتفع می شوند.

مشکلات تاکسیرانی فرابخشی است

مظفر با بیان اینکه مشکلات تاکسی ها فرابخشی است گفت: برخی از مشکلات تاکسیرانان باید توسط دولت ، مجلس و شورا و هماهنگی و همراهی بیشتر نهادهای مختلف حل شود که ما بدنبال تعامل بیشتر با نهادهای متولی هستیم.

تاکسی های دوگانه سوز روزانه بیش از 3 ساعت در صف گاز هستند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران کمبود جایگاههای سی ان جی را یکی از مشکلات رانندگان تاکسی عنوان و بر ضرورت توسعه این جایگاهها تاکید کرد و گفت: 53 هزار و 618 تاکسی دوگانه سوز در پایتخت داریم که این رقم متناسب با جایگاههای سوخت نیست. بر اساس مطالعات انجام شده اگر ماه متوسط پیمایش روزانه تاکسی های تهران تعداد جایگاههای سی ان جی را در نظر بگیریم هر تاکسی باید دو بار در روز به این جایگاهها مراجعه کند و با توجه به تراکم تاکسی ها هر کدام 3.5 ساعت وقت خود را در صف گاز می گذرانند که سبب کاهش بهره وری می شود.

به گفته وی، توسعه جایگاههای گاز در فضای موجود اقتصادی نیست و باید بدنبال مکانیزم های تشویقی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت ایجاد جایگاههای سی ان جی باشیم تا مشکل تاکسیرانان حل شود.

برنامه ریزی برای کیفی سازی پایانه ها

مظفر برنامه ریزی متوازن برای کیفی سازی پایانه ها را از دیگر برنامه های سازمان تاکسیرانی دانست و گفت: در برخی از نقاط شهر خلاء وسایل حمل و نقل عمومی را داریم که باید این خلاء ها را شناسایی و پایانه های جدید تاکسیرانی را متناسب با این نیاز احداث کنیم . همچنین کیفی سازی پایانه ها و تجهیز آنها به امکانات استاندارد از اولویت های اصلی ماست زیرا در طی روز 3 میلیون جابجایی از طریق پایانه ها صورت می گیرد.

ایجاد پهلوگاههای جدید

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به نیاز به ایجاد پهلوگاههای جدید برای آسایش مسافران در هنگام پیاده و سوار شدن گفت: باید در محل تجمع مسافران پهلوگاههای جدیدی برای آسان تر شدن استفاده مسافران از تاکسی ها ایجاد شود تا مشکلات ترافیکی نیز کاهش پیدا کند.

توجه به هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی

مظفر با اشاره به توسعه هوشمندسازی در ناوگان تاکسیرانی گفت: دنیا به سمت هوشمندسازی در حرکت است و ما نیز باید از فضاهای موجود استفاده کنیم. با استفاده از این سیستم ها مشکلات هم در بحث نظارتی و هم پرداخت های کرایه ها بر اساس نرخ های مصوب کاهش می یابد و ما می دانیم هر لحظه تاکسی ها در چه موقعیتی هستند.

هر تاکسی یک خانه فرهنگ سیار

وی با اشاره به اینکه هر تاکسی می تواند یک خانه فرهنگ سیار در شهر باشد گفت: تاکسی ها می توانند در فرهنگ عمومی جریان ساز باشند و به ارتقاء فرهنگ عمومی کمک کنند. ما می توانیم چهره های برتر و الگوهایی که در این حوزه وجود دارد از میان تاکسیرانان معرفی کنیم.

تقویت شرکت های خصوصی/ نفس ایجاد سندیکای شرکت های خصوصی نه خوب است نه بد

مظفر با اشاره به تقویت تاکسی های شرکت های خصوصی گفت: شرکت های خصوصی در ناوگان تاکسیرانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند و منشاء خدمات ارزشمندی بوده اند که ارتقاء آنها می تواند به انتفاع شهروندان و تاکسیرانی ختم شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص نگرانی رانندگان تاکسی از ایجاد صنف شرکت های خصوصی تاکسیرانی گفت: این طرح به ذات نه بد است و نه خوب. ما ابتدا باید ببینیم طراحان می خواهند چه فعالیت هایی را انجام دهند. نیاز است در جلسه ای به طور دقیق بررسی شود و اگر این گونه نشود ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد . ما باید ابتدا با واقعیت های اجرایی این طرح آشنا شویم تا بتوانیم در خصوص آن اظهارنظر کنیم. مطمئنا مشکلات تاکسیرانان با همدلی و مشارکت جمعی بهتر حل خواهد شد.