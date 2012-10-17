به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه علاالدین بروجردی به شرح ذیل است:

جناب آقای برنو فوشه

سفیر محترم جمهوری فرانسه در جمهوری اسلامی ایران

عالیجناب؛

خبر تاسف بار تصمیم غیرموجه شرکت یوتل ست و آرکیوا در مورد قطع پخش 9 کانال تلویزیونی و 32 کانال رادیویی از شبکه ی ماهواره ای هاتبرد موجب تعجب و تاسف شدید اینجانب گردید.

باعث نگرانی و حیرت است که یک تصمیم متضمن نقض آشکار مقررات و کنوانسیون های بین المللی در کشوری اتخاذ می گردد که ملت آن از یک پیشینه تمدنی و فرهنگی درخشان از جمله انجام انقلاب کبیر 1789، مبارزه با اشغالگری، پیشگامی در استقلال عمل در صحنه بین‌المللی و پیروی از قانون و حقوق بین المللی و ارزش هایی همچون مردم سالاری برخوردار بوده اند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مصرانه از مقامات فرانسوی می خواهد که با مدنظر قرار دادن لزوم احترام به اصول آزادی و دموکراسی، اقدام سریعی را به منظور تجدیدنظر در این تصمیم غیرمنطقی اتخاذ نموده و اجازه ندهند باورهای ملت ها نسبت به پیشگامی ملت فرانسه در زمینه مردم‌سالاری فروریخته و ذهنیت خفقان جای آزادی را بگیرد.

با تشکر از انتقال این پیام به دولت و مجلس فرانسه، احترامات فائقه اینجانب را پذیرا باشید.

علاءالدین بروجردی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

مجلس شورای اسلامی