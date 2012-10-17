همایش علمی "حضرت فاطمه زهرا(س)؛ اسوه حیات طیبه" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر موسسه آموزش عالی بنت الهدی مخصوص بانوان طلبه غیر ایرانی در همایش "حضرت فاطمه زهرا(س)؛ اسوه حیات طیبه" که ظهر چهارشنبه در جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد با اشاره به فراخوان این همایش و مخاطبان آن اضافه کرد: این همایش در بین طلاب خواهر جامعة المصطفی(ص) در ایران و خارج از کشور در 6 محور پیرامون شخصیت و زندگانی بانوی اسلام(س) برگزار شد.



صفورایی حضرت زهرا(س) اسوه علم، معنویت، اخلاق و تربیت، خصوصیات فردی، اجتماعی و سیاسی و حضرت زهرا(س) از نگاه دیگران را از جمله این محورها برشمرد و اظهار داشت: طلاب کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، هند و پاکستان بیشترین شرکت کننده در این همایش را داشتند.



وی با بیان اینکه در مجموع، 149 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد گفت: زنان طلبه از 12 ملیت این مقالات را ارسال کردند که 90 مقاله از مدرسه بنت الهدی است که طلاب 68 کشور در آن تحصیل می کنند.



صفورایی از تجلیل از آثار برتر خبرداد و با بیان اینکه آثار به زبانهای مختلف انگلیسی و عربی و .. بوده است اظهار داشت: در پایان این همایش از 28 اثر که حائز رتبه و شایسته تقدیر هستند تجلیل می شود.