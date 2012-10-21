امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر با اعلام اولویت ها و سیاست های جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون که در قالب اصل 44 قانون اساسی و به منظور حمایت از توسعه بخش تعاون در کشور ایجاد شده است، گفت: با تمام تلاش هایی که صورت دادیم، اما هنوز در اول راه هستیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این بخش، اظهار داشت: هم اکنون درصدد این هستیم که دولت نیروی انسانی مورد نیاز را در اختیار صندوق قرار دهد. در حال حاضر، بیشتر افراد شاغل در این صندوق از سایر دستگاه ها مامور هستند.

میمنت آبادی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های آینده صندوق افزایش تعداد نمایندگی ها در استان ها و همچنین تقویت میزان بودجه صندوق ضمانت است.

وی تاکید کرد: با این حال، اولویت اصلی صندوق صدور تعداد بیشتر ضمانت نامه است که بتوانیم خدمات بهتری را به بنگاه های تعاونی اثربخش ارائه کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون همچنین به لزوم تقویت تولید و اشتغال زایی از طریق تعاونی ها اشاره کرد و گفت: برای انجام این اهداف باید سازوکارها را نیز فراهم کنیم که البته تاکنون محقق نشده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تصریح کرد: در هر صورت، افزایش و تقویت سرمایه یکی از اولویت های صندوق ضمانت است اما نحوه استفاده و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف اصلی صندوق، نیز حائز اهمیت است.

میمنت آبادی خاطر نشان کرد: باید گفت صندوق ضمانت در برهه ای از زمان تشکیل و آغاز به کار کرد که خصوصی سازی فعال شده بود و دولت به دنبال واگذاری امورات بود.