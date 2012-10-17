37 طرح کشاورزی در جوانرود به تصویب رسید

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرحها شامل 36 طرح واگذاری منابع ملی به میزان 52 هکتار و اشتغالزایی 40 نفر و یک طرح احداث باغ با 280 میلیون ریال اعتبار و اشتغالزایی یک نفر است.

وی افزود: تاکنون 213 طرح با 240 میلیارد و 580 میلیون ریال اعتبار در شهرستان جوانرود به تصویب رسیده است.

عظیمی ادامه داد: همچنین برای 286 هکتار از اراضی ملی برای واگذاری به متقاضیان سند صادر شده است.

وی در پایان بر ضرورت کشت گیاهان دارویی با توجه به مزایای آن تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین محصولات کشاورزی که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است تولید گیاهان دارویی است و کشاورزان ما در این زمینه باید فعالیت های بیشتری انجام دهند.



