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۲۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

عظیمی:

37 طرح کشاورزی در جوانرود به تصویب رسید

37 طرح کشاورزی در جوانرود به تصویب رسید

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار جوانرود گفت: از ابتدای طرح توسعه کشاورزی تاکنون37 طرح کشاورزی در سی و پنجمین کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان به تصویب رسیده است.

مصطفی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرحها شامل 36 طرح واگذاری منابع ملی به میزان 52 هکتار و اشتغالزایی 40 نفر و یک طرح احداث باغ با 280 میلیون ریال اعتبار و اشتغالزایی یک نفر است.

وی افزود: تاکنون 213 طرح با 240 میلیارد و 580 میلیون ریال اعتبار در شهرستان جوانرود به تصویب رسیده است.

عظیمی ادامه داد: همچنین برای 286 هکتار از اراضی ملی برای واگذاری به متقاضیان سند صادر شده است.

وی در پایان بر ضرورت کشت گیاهان دارویی با توجه به مزایای آن تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین محصولات کشاورزی که از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است تولید گیاهان دارویی است و کشاورزان ما در این زمینه باید فعالیت های بیشتری انجام دهند.
 
 

کد مطلب 1722604

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