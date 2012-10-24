استاندارد تخلیه آب توازن کشتیها تدوین شد

عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این استاندارد ها با همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تدوین شده و پس ازطی پرو سه های اداری و حقوقی تا پایان فصل پاییز تصویب نهایی می شود.

به گفته وی، از سال دوهزار به بعد به دلیل اینکه نفت کش های نسل جدید که دارای سیستم های محبوس کننده آب توازن و یا سیستم های دو جداره که آب توازن خود را بین دو جدار نگهداری می کنند در خلیج فارس تردد می کنند میزان تخلیه آب توازن در این آبها کاهش یافته است.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود گونه های مهاجم به کشور های مقصد اغلب نفت کش هایی که به سیستم های جدید آب توازن مجهز نیستند آب توازن خود را در طول مسیر هر 50 کیلومتر به 50 کیلومتر تخلیه می کنند.

کرباسی با بیان اینکه با این اوصاف میزان آلودگی ناشی از تخلیه آب توازن کشتی ها کاهش چشمگیری داشته اظهار داشت: اما از آنجایی که همین درصد ناچیز برای آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس مشکلات بسیاری ایجاد می کند سازمان محیط زیست استانداردهای تخلیه آن را تدوین کرده است.

وی افزود: همچنین مقرر شده سازمان بنادر ودریانوردی تا پایان سال 92 بیش از 14 دستگاه دریافت آب توازن را در خلیج فارس مستقر کند.

کرباسی با بیان اینکه نصب این تجهیزات نیازمند سرمایه گذاری چندان زیادی نیست افزود: با بودجه ای معادل 60 میلیون دلار می توان 7 دستگاه دریافت آب توازن در بنادر و 7 دستگاه در عرشه کشتی ها نصب کرد.