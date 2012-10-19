ایرادات دولت را به جای صحن علنی مجلس در جلسه با رئیس جمهور مطرح کنیم

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سئوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: ما یک وظیفه قانونی برای نمایندگان داریم که طبق آن می توانند سئوال یا استیضاح انجام دهند و در کنار آن یک شرایط زمانی نیز داریم.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سفر اخیرشان به استان خراسان شمالی مبنی بر حفظ انسجام جامعه و ضرورت همکاری قوا اظهار داشت گفت: خیلی از ایراد هایی که می شود در صحن علنی مجلس نسبت به رئیس جمهور و وزیران مطرح شود را می توان به صورت حضوری در سطح سران قوا و نمایندگانی که دولت و مجلس تعیین می کنند و یا جلسه با شخص رئیس جمهور را حل کرد.

به گزارش مهر ؛ بنا بر این گزارش استیضاح وزیر کشاورزی یکشنبه هفته جاری با 39 امضا و در 36 محور به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد . همچنین نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت ، معدن و تجارت را با 65 امضا در دست دارند و اعلام کرده اند که پس از استیضاح وزیر کشاورزی آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهند کرد. دو هفته پیش جلسه استیضاح وزیر ورزش و جوانان لغو به دلیل تاکید جمعی از استیضاح کنندگان بر اولویت داشتن مسائل اقتصادی لغو شد . طراحان استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 30 امضا نیز در روزهای اخیر با تاکید بر همین موضوع از به جریان انداختن این استیضاح منصرف شدند. طرح استیضاح وزیر کشور نیز با 25 امضا در دست نمایندگان مجلس است .