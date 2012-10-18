خط قرمزی در برخورد با پرونده های فساد اقتصادی وجود ندارد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنای دستگاه قضایی مقابله با اخلالگران اقتصادی در حوزه ارز، دلار، طلا و هر کسی که اخلال در حوزه اقتصادی ایجاد کند است گفت: مطمئن باشید دستگاه قضا برخورد بسیار جدی با این اشخاص خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در رسیدگی به پرونده متهمان فساد 3 هزار میلیاردی و همچنین پرونده بیمه ایران خط قرمزی وجود دارد که قوه قضائیه نتواند از آن عبور کند، گفت: دستگاه قضایی نشان داده که همه در برابر قانون یکسان هستند.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت : همه افراد باید نسبت به اعمال و رفتارشان پاسخگو باشند و هیچ کس در برابر قانون حاشیه امنی نخواهد داشت و افراد نمی توانند با قرار گرفتن در حاشیه ای ، قانون را نقض کرده و به آن دست اندازی کنند.