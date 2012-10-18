به گزارش خبرنگار مهر، محمد، پسر بچه هفت ساله ساکن مهریز در حال دوچرخه سواری با دوستان خود بود که توسط دو آدم ربا ربوده شد .

سرهنگ منوچهر نصیری، فرمانده نیروی انتظامی مهریز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: به دنبال کسب اطلاع از آدم ربایی پسری هفت ساله ای در روستای خورمیز مهریز بلافاصله تیم های عملیاتی وارد عمل شدند.

وی افزود: خوشبختانه این دو متهم بلوچ که به علت اختلاف حساب شخصی با پدر پسر بچه اقدام به این کار کرده بودند در کمترین زمان ممکن، ظرف مدت نیم ساعت در مسیر خروجی مهریز شناسایی و دستگیر شدند.