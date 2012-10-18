نگاه اصولی مدیران لازمه تحقق اهداف طرح میان مدت عفاف و حجاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار نیشابور نگاه منطقی به مقوله حجاب را شرط لازم برای اجرای صحیح طرح میان مدت عفاف و حجاب و رسیدن به اهداف آن دانست، افزود: نگاه اصولی مدیران، لازمه تحقق اهداف طرح میان مدت عفاف و حجاب در نیشابور است.

جلال هاشمی اظهار کرد: اتخاذ روش های قهری در این مقوله، آسیب هایی را به همراه دارد و موجب ایجاد نوعی واکنش معکوس در افراد برای پذیرش خطای پوشش شان می شود.

وی اعتقاد به اصول و مبانی ناب اسلامی را از افتخارات دولت دانست و گفت: بدیهی ست که مسئولان دولتی در رده های گوناگون بایستی بیش از سایرین به باورها و ارزش های اسلامی تقید و توجه داشته باشند.

مصلی تاریخی مشهد مرمت می شود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی از انجام عملیات مرمت تزئینات وابسته به معماری مصلی تاریخی شهر مشهد خبر داد.

محمد رجایی گفت: عملیات حفاظت، مرمت و پاکسازی تزئینات معماری بنای تاریخی مصلی پایین خیابان مشهد آغاز شده که در کنار آن اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در ایوان اصلی و یکی از ایوانچه های پیرامون این بنای تاریخی متعلق به دوره صفویه ادامه دارد.

رجایی خراسانی اظهار داشت : مرمت این بنای تاریخی شامل ساماندهی کاشی های هفت رنگ و معرق با نقش های گل و اسلیمی ، موتیفهای اسلامی با رنگهای لاجوردی ، فیروزه ای ، مرمت تزئینات نقاشی در زیر قسمت ایوان و همچنین باز سازی کتیبه های قرآنی خواهد بود.

نصب 10 سرعت کاه در معابر اصلی رودآب

شهردار رودآب از نصب 10 سرعت کاه در خیابان های اصلی این شهر خبر داد.

کاظم خلیلی دارینی گفت: در راستای ایمن سازی معابر شهر برای دانش آموزان چند پروژه ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای علائم رانندگی، تعمیر و بهسازی چراغ های راهنمایی و نصب 10 سرعت کاه در خیابان های شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: همچنین خیابان های مقابل مدارس شهر خط کشی عابر پیاده شد و شهرداری در بهسازی چند مدرسه در شهر مشارکت داشت.

راه اندازی اداره خدمات موتوری شهرداری کاخک

شهردار کاخک از راه اندازی اداره خدمات موتوری این شهرداری در آینده ای نزدیک خبر داد.

نعمت غفوری کاخکی گفت: با توجه به پراکندگی ماشین آلات شهرداری و با هدف تجمیع فعالیت های پارکینگی، تعمیرگاهی و شست و شوی این ماشین آلات، عملیات اجرایی تاسیس این اداره آغاز شد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع با 360 متر مربع سوله و محوطه سازی هم اکنون در مرحله دیوارچینی و احداث سوله است.