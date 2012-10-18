مسابقات انتخابی دوی صحرانوردی خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیات دو و میدانی خراسان رضوی از برگزاری مسابقات انتخابی دوی صحرانوردی استان در دو بخش آقایان و بانوان خبر داد.

محمدرضا خوش باطن گفت: این مسابقات در مسافت های 4 و 8 کیلومتر به منظور انتخاب تیم استان و اعزام به رقابت های قهرمانی کشور، در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در بخش بانوان و رده سنی جوانان و بزرگسالان روز پنجشنبه 27 مهر ماه در مجموعه ورزشی ثامن الائمه(ع) و در بخش آقایان و رده سنی نوجوانان و جوانان روز جمعه 28 مهر ماه در جاده سوران شاندیز برگزار خواهد شد.

جشنواره ورزش های سنتی و محلی در مشهد به پایان رسید

نایب رئیس هیات ورزش های و بازی های بومی و محلی خراسان رضوی عنوان کرد: جشنواره ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی در مشهد به پایان رسید.

زهرا سعادتی گفت: اولین جشنواره ورزش های سنتی و بازی های بومی با حضور بانوانی از 25 استان کشور از روز گذشته 25 مهر ماه به میزبانی خراسان رضوی در مجموعه باغ شاهنامه شهرستان مشهد آغاز شد.

وی افزود: در روز آغازین این جشنواره مسابقات قهرمانی کشور در رشته های لی لی، یک قل دو قل و وال پلان با حضور 130 ورزشکار از استان های کشور برگزار شد و تیم زنجان توانست پس از کسب مقام اول در رشته های لی لی و یک قل دو قل در مجموع سه رشته به مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها برسد.

تیم آرمان رضا مشهد به مصاف تیم شهرداری اسلامشهر می رود

سرپرست تیم فوتبال آرمان رضا مشهد گفت: در اولین بازی لیگ دسته 3 فوتبال کشور میزبان شهرداری اسلامشهر هستیم.

علی اصغر رحیمی اظهار داشت: با همکاری و رایزنی های هیات فوتبال، مجوز حضور تیم آرمان رضا در لیگ دست 3 کشور از فدراسیون گرفته شد و مدارک لازم برای حضور در لیگ را هفته گذشته به فدراسیون ارائه دادیم.

وی افزود: قرار بود در اولین دیدار امروز 26 مهر ماه به مصاف تیم شهرداری اسلامشهر برویم که به دلیل آماده نشدن مدارک و مجوزهای لازم، این دیدار روز جمعه 28 مهر ماه از ساعت 14 در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه های متنوع ورزشی در طول برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت

رکوردار دوی برعکس در طول برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی خراسان رضوی همراه با بازدیدکنندگان به اجرای برنامه های ورزشی و تفریحی خواهد پرداخت.

ارشاد روح بخشیان قهرمان پله نوردی لی لی دنیا که پیمایش 1826 پله در 140 طبقه 13 پله ای برج میلاد تهران را در کارنامه ورزشی خود دارد، از اول تا پنجم آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد همزمان با برپایی نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان در میان عموم مردم به اجرای مسابقه و ورزش همگانی می پردازد.

وی در خصوص زمانبندی برنامه های در نظر گرفته شده گفت: در روز اول برگزاری نمایشگاه مذکور دوی بر عکس در محیط اطراف نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور مردم انجام می شود.

وی اجرای مسابقه غلطاندن لاستیک 200 کیلویی لودر و همچنین کوبش پتک 12 کیلویی روی لاستیک را از دیگر برنامه های مورد نظر در روز نخست برپایی نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در مشهد اعلام کرد.

برنامه های متنوع ورزشی در شهرستان خلیل آباد برگزار می شود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خلیل آباد از آغاز برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی هفته تربیت بدنی و ورزش در این شهرستان خبر داد.

حسن احمدیان دهمیانی گفت: امروز چهارشنبه 26 مهر ماه با به صدا در آمدن زنگ آغاز هفته تربیت بدنی، مسابقات دارت و طناب کشی ویژه دانش آموزان با همکاری اداره آموزش و پرورش در آموزشگاه شهید شهیدی خلیل آباد برگزار می شود.

وی افزود: در روز پنجشنبه 27 مهر ماه مسابقات تنیس روی میز، فوتسال و والیبال در سالن های شهید یاقوتی و شهید محمدیان خلیل آباد انجام می شود.

برای حضور در مسابقات غرب آسیا بدون مربی تمرین می کنم

قهرمان دو 100 متر مسابقات آسیایی 2012 سریلانکا گفت: در حال حاضر برای آمادگی و حضور در مسابقات غرب آسیا که آذر ماه در امارات برگزار می شود، بدون مربی تمرین می کنم.

حسن تفتیان اظهار داشت: بعد از مسابقات آسیایی امسال به حال خودمان رها شدیم و این در حالی است که در همه کشورها بعد از بازی های آسیایی یا المپیک، اردوها و تمرینات ورزشکاران ادامه پیدا می کند و برای نتیجه گیری برنامه های بلندمدتی پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه تمرینات آمادگی تیم ملی در آبان ماه آغاز می شود، افزود: حدود 100 نفر از برترین های کشور برای رکوردگیری در این اردو شرکت می کنند و نفرات برتر به مسابقات غرب آسیا در سال جاری، اعزام خواهند شد.