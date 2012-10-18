ابوالحسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی تیمش مقابل صبای قم تصریح کرد: تیم در شرایط خوب به سر می برد و بعد از دوره بدنسازی که در تعطیلات لیگ داشتیم از آمادگی خوبی برخوردار هستیم وامیدواریم با دست پر از قم بازگردیم.

وی ادامه داد: بازی سختی با صبا داریم تیم صبا تیم جوان وجنگنده است اما مطمن باشید با روحیه وانگیزه ی که تیم سپاهان دارد با دست پر باز می گردیم. به هر حالاگر شرایط مهیا نباشد به احتمال زیاد در بازی با صبا نیمکت نشیتن خواهم بود و از روی نیمکت بازی را دنبال خواهم کرد اما مشکلی با این مسئله ندارم.

مدافع سپاهان در مورد قطع همکاری آقای مرزبان افزود : من هم مانند دیگران دلیل جدایی آقای مرزبان را نمی دانم مسلما اقای مرزبان زحمت های زیادی برای سپاهان انجام داده اما ما تابع دستورات باشگاه هستیم وهر تصمیمی گرفته شود به نفع باشگاه است.

وی در مورد شرایط سپاهان در لیگ افزود: امسال هم می توانیم مانند سال های قبل قهرمان شویم واز عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم هر چند نباید از تیم های مانند استقلال وتراکتورسازی در طول رقابت های لیگ غافل شویم.