جشن پیوند آسمانی در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه و با حضور جمعی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران برگزار شد، حجت الاسلام رضا تقوی گفت: سادگی مراسم ازدواج حضرت علی(ع)و حضرت فاطمه(س) بهترین الگو برای جوانان امروزی است.

وی بیان کرد: باید جوانان مسلمان روش زندگی این دو معصوم بزرگوار را الگوی زندگی خود قرار دهند.

تقوی اظهار داشت: زندگی اولیاء الهی سرشار از درسهایی است که تبعیت از آن سعادت دنیا و آخرت را برای ما به ارمغان می آورد.

وی با انتقاد از برخی سنت های غلط ازدواج در استان تصریح کرد: هرچه ازدواج ساده تر باشد، پاینده تر است.

تقوی بیان داشت: چشم و هم چشمی ها، توقع های بالاتر از حد انتظار و برخی هزینه های بی مورد در ازدواج ها مانعی بر ازدواج آسان هستند که باید با فرهنگسازی این موانع برداشته شوند.

در ادامه این مراسم همچنین جوایزی از سوی شرکت نفت و گاز گچساران به برندگان مسابقات سطر نویسی قرآن و نهج البلاغه، نقاشی و عکس از لحظات ملکوتی و عرفانی شبهای قدر اهدا شد.

همچنین از20 نفر از برندگان مسابقات فرهنگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که موفق به کسب عناوین برتر شده بودند، تجلیل شد.