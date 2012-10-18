ابهام در اجرای پزشک خانواده شهری در گلستان/ وعده ای که روی کاغذ ماند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان علوم پزشکی و کارگروه سلامت گلستان از ماهها قبل خبر داده بودند، طرح پزشک خانواده شهری از 10 مهرماه آغاز می شود، اما اجرای این طرح همچنان در هاله ای ابهام بسر می برد.

در صورتی که طرح پزشک خانواده شهری در گلستان اجرا شود، در هفت شهرستان آزادشهر، آق قلا، ترکمن، علی آباد، کردکوی، کلاله و مینودشت و با احتساب گرگان و گنبد که این طرح در دی ماه امسال در این دو شهر اجرایی می شود بالغ بر 710 هزار نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده در استان قرار می گیرند.



در عین حال، در 16 شهر دیگر استان نیز که زیر 20هزار نفر جمعیت داشتند، پزشک خانواده شهری همزمان با برنامه پزشک خانواده روستایی از سال 1384 در آن شهرها اجرا شده است.

بر اساس طرح پزشک خانواده شهری، برای اجرای این طرح 284 پزشک عمومی و 140 ماما یا پرستار در مطب های خصوصی و کلینک های شهری مستقر خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان پیش از این گفته بود: طرح مذکور در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت در استان به جز گرگان و گنبد از مهرماه جاری اجرایی می شود.



عبدالله عباسی اظهار داشت: قدمت پزشک خانواده در کشور ایران به سالهای بسیار گذشته بازمی گردد و پزشک خانواده در ایران چیز جیدی نیست، زکریای رازی خود از جمله پزشکانی بود که معتقد بود تعدد پزشکان موجب بالا رفتن خطاهای پزشکی می شود از این رو مراجعه به متخصصین متعدد را از نارساییهای نظام سلامت می دانست.



رئیس دانشگاه شاخصهای توسعه یافتگی هر کشور را مستلزم یکی از شاخصهای بهداشتی درمانی آن دانست و افزود: اجرای طرح پزشک خانواده نتیجه تلاش بر استقرار یک نظام سلامت مطلوب و پاسخگو شکل می گیرد



همچنین رئیس قبلی مرکز بهداشت گلستان گفت: 285 تیم سلامت و 70 تیم پشتیبان برای اجرای طرح پزشک خانواده نیاز است.



محمد نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ثبت نام 193 پزشک برای شرکت در اجرای طرح پزشک خانواده، بیش از 65 درصد نیروهای پزشکی این طرح در استان برآورده شده است.



وی، تامین اعتبار این طرح را بر عهده شرکت های بیمه ای دانست و گفت: کمبود پزشک این طرح در استان متفاوت است و سعی می شود که با استقرار پزشک در مراکز درمانی جبران شود.

نعیمی اظهارداشت: داروخانه ها نیز در سطح اول بیماری، داروها را به رایگان در اختیار بیماران قرار می دهند و برای سطوح دو و سه بیماری نیز، شرایطی تعریف شده و تسهیلات ویژه ای برای تامین داروی مردم در هر مرحله از اجرای این طرح، قائل خواهیم شد.



وی گفت: کمبود پزشک حاذق و مقبول مردم نیز از مشکلات اجرای این برنامه است که باید در سطح ملی کار شود و معتقدیم که تفاوتی بین دریافتی های این پزشکان وجود دارد که در طرح دیده نشده است.



به گفته نعیمی، نیروهای مسلح نیز در صورت دریافت آمار و اطلاعاتی از آنها در درمانگاه های تامین اجتماعی، فرهنگیان و غیر از مجموعه وزارت بهداشت به عنوان درمانگاه معین و سرپرست معرفی می شوند.



وی افزود: خدمات دندانپزشکی ارتباطی با طرح پزشک خانواده ندارد و در این طرح فقط خدمات در سطح یک پزشکی، پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دیده شده است.



در عین حال رئیس جدید مرکز بهداشت گلستان نیز با اشاره به دلایل تاخیر اجرای طرح پزشک خانواده گفت: برای بالا رفتن کیفیت کار وبرای اینکه اختلالی در ارایه خدمات صورت نگیرد وبرخی نقاط مبهم این طرح بررسی شود اجرای این طرح کمی بل تاخیر دراستان برگزار می شود.



مزیدی افزود: قسمت هایی ازطرح پزشک خانواده نظیر برگزاری کمیته اجرایی شهرستان وکمیته های پایش ونظارت ،صدور ابلاغ اعضای کمیته ها ،تهیه آمار دقیق پزشکان وداروخانه ها ، اطلاع رسانی به پزشکان عمومی از طریق سازمان نظام پزشکی از جمله اقداماتی است که تاکنون برای اجرای این طرح انجام شده است.



رئیس مرکز بهداشت گرگان گفت:26مرکز بهداشت در شهرستان گرگان برای اجرای این طرح نیاز مند است که 18مرکز کم است وباید ایجاد شود وپایگاه بهداشت شهری 102 پایگاه لازم است که تنها 15 تای آن در شهرستان گرگان موجود است و89پایگاه باید ایجاد شود.



وی ادامه داد: هر دو هزار و500 نفر در این طرح در مناطق شهری باید تحت نظر یک پزشک باشند و هر 10هزار نفر باید تحت نظارت یک مرکز بهداشت قرار گیرند.



مزیدی اظهار داشت: تعداد پزشکان مورد نیاز 116 پزشک در شهرستان گرگان است که تنها در حال حاضر 12 پزشک موجود است البته 100پزشک در این طرح ثبت نام کرده اند اما تاکنون 30پزشک واجد شرایط نیستند و تعدادی هم شاغل در مراکز دولتی هستند که نمی توانند همزمان در این طرح هم شرکت کنند.



وی اظهار داشت: تعداد ماما ها 57 نفر بوده که تعداد مورد نیاز برای اجرای طرح پزشک خانواده 73 ماماست و همچنین تکلیف درمانگاه های شبانه روزی در این طرح هنوز مشخص نشده است و جایگاه آنان در طرح پزشک خانواده نیز تاکنون مشخص نیست.



رئیس جدید مرکز بهداشت گلستان عنوان کرد: تکلیف نظام پرداخت ها در این طرح مشخص نیست، چون پزشکانی که وارد این طرح می شوند دیگر نمی توانند ویزیت بگیرند و ممکن است نظام پرداخت ها با تاخیر همراه باشد و پزشکان از این بابت نگرانی دارند.



گلستان 25 شهر و 14 شهرستان با یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد.