ریفلاکس و یبوست شایعترین بیماریهای بین کودکان است

غلامرضا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از علل بیماریهایی چون یبوست و ریفلاکس در کودکان سیگار کشیدن والدین است و دلیل دیگر هم تغییر برنامه غذایی افراد است که غذاهای چرب و فست فود جای غذاهای خانگی را گرفته است ودر سطح دنیا کلا این بیماریها افزایش یافته است.

خاتمی ادامه داد: شیردهی مادران به کودکان تا دوساگی، تزریق به موقع واکسن و صرفنظر کردن از غذاهای فست فود برای کودکان و توجه به بهداشت آنان از مهمترین مواردی است که باید مادران در مراقبت صحیح از کودکان در نظر داشته باشند.

بنیانگذار طب کودکان ایران گفت: جایگاه پزشکی ایران دردنیا مناسب است وما در منطقه خودمان در طب کودکان بعد از ترکیه هستیم ولی فاصله ما با طب دنیا در بحث کودکان هنوز فاصله زیادی است.

خاتمی به همایش تازه های طب گوارش وکبد کودکان درگرگان اشاره کرد و افزود:همایش تازه های طب کودکان در گرگان با هدف ارتقای دانش همکاران متخصص اطفال و پزشکان عمومی همه ماهه در تهران برگزار می شود ولی چون همکاران استانها از این موضوع بی بهره بودند ما این همایش را دراستان ها هم برگزار می کنیم تا متخصصین استان ها هم از تازه های طب کودکان بهره مند شوند.

