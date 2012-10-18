پلمپ 3 واحد متخلف صنفی در شهرستان ماسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رحیم مهدی زاده دلیل پلمپ واحد های صنفی را که اعم از آرایشگاه مردانه، زنانه و واحدصنفی قلیان سراست، عدم رعایت شئونات اسلامی و کشف مواد مخدر اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران واحدهای تابعه 24 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 10 دستگاه خودرو و 14 دستگاه موتور سیکلت نیز متوقف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.

فیس بوک، محل مناسبی برای فعالیت های مجرمانه تبهکاران

رئیس پلیس فتا فرماندهی استان گیلان گفت: اساس شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک بر اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات بنا نهاده شده است.

سرهنگ ایرج محمد خانی افزود: در این شبکه ها اطلاعات، تصاویر، فایل های صوتی و تصویری به اشتراک گذاشته شده به راحتی در اختیار جمع کثیری از اعضای این سایت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه فیس بوک می تواند محل مناسبی برای فعالیت های مجرمانه تبهکاران باشد، اظهارداشت: در این بین علاوه بر افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه که گاهی به دلیل نا آگاهی اعضا از کارکرد این شبکه اجتماعی به وقوع می پیوندد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی استان گیلان گفت: تبهکاران با استفاده از این شبکه، فضای کار جدیدی برای خود یافته اند که به دلیل مجازی بودن این محیط، امکان شناسایی و پیگیری اعمال مجرمانه شان نیز کاهش می یابد.

وی یادآورشد: مضرات و موارد منفی حاصل از فراگیر شدن فیس بوک در جهان، چندین برابر بیش از محسنات این سایت است.

دستگیری سارق خودرو در شهرستان لاهیجان

فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری سارق خودرو دراین شهرستان خبر داد و گفت: ماموران انتظامی گشت یگان این شهرستان در حین گشت زنی در یکی از خیابانهای شهر به یک دستگاه خودروی پژو 405 مشکوک و پس از صدور ایست برای متوقف کردنش با بی اعتنایی و فرار راننده خودرو مواجه شدند.

سرهنگ علی اکبر صمیمی افزود: اکیپهای عملیاتی بلافاصله به تعقیب خودرو پرداخته و پس از چندین دقیقه تعقیب و گریز موفق به توقیف خودرو و دستگیری راننده آن می شوند.

وی بیان داشت: با استعلام صورت گرفته سرقتی بودن خودرو مشخص و متهم دستگیر شده نیز در تحقیقات پلیسی به سرقت خودرو اعتراف کرد.

شناسایی و دستگیری عامل اصلی شرط بندی برگ های توتو در لنگرود

فرمانده انتظامی لنگروداز دستگیری عامل اصلی شرط بندی برگ های توتو در این شهرستان خبر داد، سرهنگ علیرضا زرعی چیان گفت: از آنجائیکه فعالیت عاملان شرط بندی برگ های توتو سبب نگرانی شهروندان و مسئولان این شهرستان شده بود، شناسایی اعضای این باند در شهرستان لنگرود از مدتها قبل مورد رسیدگی اکیپهای عملیاتی این فرماندهی قرار گرفت.

وی اظهارداشت: اکیپ عملیاتی این فرماندهی سرانجام پس چند هفته بررسی موفق به گردانندگان این بازی قمار شده و با هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی یک سرباند و 9 نفر از اعضای باند را با شش هزار برگ توتو و مبلغ دو میلیون 300هزار تومان وجه نقد حاصل از فروش این برگه های قمار را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود یادآورشد: پلیس این شهرستان در شش ماهه نخست سال جاری نیز موفق به دستگیری 17 نفر از اعضای اصلی این باند و کشف بیش از شش هزار برگ توتو از آنان شده بود.

توقیف 18 دستگاه خودرو و موتورسیکلت ناهنجار در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال از توقیف 18 دستگاه خودرو و موتورسیکلت ناهنجار و متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت:طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برخورد با رانندگان و راکبان متخلف و ناهنجار به مدت 24 ساعت در منطقه مزبور به اجرا درآمد.

سرهنگ پاسدار رحیم مهدی زاده افزود: در نتیجه اجرای این طرح هشت دستگاه خودرو و 10 دستگاه موتور سیکلت ناهنجار متوقف و به پارکینگ هدایت شدند.

وی ادامه داد: این طرح به صورت مدون و ویژه در سطح شهرستان ماسال ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند موارد مشکوک و امنیتی را با پلیس 110 در میان بگذارند.