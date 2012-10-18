به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در مراسم افتتاح رسمی بزرگ‌ترین و مجهز‌ترین مجتمع سردخانه و بسته بندی طیور در قم که در مجتمع کشتارگاه صنعتی بهاران برگزار شد با بیان اینکه استان قم از ظرفیت خوبی در بخش دام و طیور برخوردار است اظهار داشت: اگر نوسانات و اتفاقات اخیر کشور روی نداده بود شاهد رشد بهتری در این زمینه بودیم.



وی از قم به عنوان یکی از قطب‌های فعال در زمینه دام و طیور کشور نام برد و افزود: باید به ظرفیت‌های فعالان این بخش توجه جدی شود و شاهد هستیم در بخش شیر اقدامات خوبی انجام شده و لازم است همت بیشتری در بخش تولید مرغ و تخم مرغ در استان قم صورت گیرد.



فشارهای اقتصادی بر کشور زیاد است



نماینده مردم قم در خانه ملت با اشاره به اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که فشارهای اقتصادی زیادی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی بر کشور تحت عنوان تحریم وارد می‌شود، بیان داشت: این تحریم‌ها با بزرگنمایی مسئله هسته‌ای ایران همراه است اما در پشت این قضیه بحث‌های دیگری نهفته است.



وی ادامه داد: با وجود تمام این رفتارهای ماجراجویانه که برای ملت ایران بوجود می‌آورند اما می‌توانیم با این معقوله رفتار درستی داشته باشیم و این می‌تواند برای تولید کنندگان داخل کشور یک فرصت باشد.



در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم



لاریجانی با بیان اینکه باید قبول کنیم که در واردات اشتباهاتی داشته‌ایم، گفت: بعد از انقلاب و طی یک مدت طولانی واردات ما 20 تا 30 میلیارد دلار بود اما طی سال‌های اخیر این رقم بین 60 تا 80 میلیارد دلار بوده است که این رقم به افزایش جمعیت کشور هم مربوط نیست زیرا رشد جمعیت کشور با کاهش رشد همراه بوده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با هزینه‌های کمتری می‌شود کشور را اداره کرد و برای اینکه هزینه‌ها کمتر شود باید به حمایت از تولیدات داخلی بپردازیم.



وی با تاکید بر اینکه ظرفیت نخبگان و ساختار جامعه علاقمند به موضوع تولید به خصوص تولید نیازهای اساسی مردم است، گفت: با توجه به تحریم و فشار مضاعف از سوی درندگان بین المللی بر ملت ایران عقل حکم می‌کند در مسائل استراتژیک به یک خودکفایی ملی برسیم.



رئیس قوه مقننه اضافه کرد: اگر در این بخش اراده‌ها جمع شود راحت‌تر می‌توانیم با کشور‌های دیگر وارد بحث و مذاکره شویم.



لاریجانی بیان داشت: متاسفانه در نوسانات اخیر کشور غربی‌ها آدرس‌های غلط گرفتند و بیانات اخیر مقام معظم رهبری نشان دادند باید از ظرفیت‌های به وجود آمده در این زمان در جهت رشد تولید داخلی استفاده شود که البته باید بستر‌ها برای این کار فراهم شود.



ارده قوی مسئولان برای حمایت از تولیدات داخلی



وی بااشاره به اینکه در کل کشور باید مسئولان اراده قوی در حمایت از تولید کندگان داخلی داشته باشند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند باید از سیاست‌های اصل 44 برای توانمند سازی بخش خصوصی استفاده شود.



نماینده قم درمجلس ادامه داد: معلوم نیست باید به چه زبانی گفته شود تا این شرایط فراهم شود زیرا که در این زمینه قانون تصویب شده، سند چشم انداز وجود دارد و تنها برای تحقق این امر باید همت کرد.



لاریجانی خطاب به تولید کنندگان داخلی گفت: در سال‌های آینده شرایط به سمتی که شما کار بهتر داشته باشید فراهم خواهد شد و شاید این فرصت بوجود آمده یک فرصت طلایی برای تحقق این امر باشد.



وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی برای کشور منفعت دارد بیان داشت: ما زمانی می‌توانیم از خود دفاع کنیم که در تامین نیاز‌های اولیه روی پای خود بایستیم.



رئیس مجلس در ادامه ظرفیت اسمی تولید مرغ در کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت این مقدار برای کشور کفایت می‌کند و فقط باید از سرمایه گزاران و تولید کنندگان این بخش با ارائه تسهیلات بانکی و ارزی حمایت لازم صورت گیرد.



با مردم رو راست‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم



لاریجانی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید نگاه در حل مسائل علمی باشد و با ثبات گام برداریم و راه حل این است که با مردم رو راست‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم و در آنجا که نیاز است برای تولید کنندگان سرمایه‌ای فراهم شود به آن‌ها کمک کنیم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی از پشتوانه خوبی برخوردار است، بیان داشت: در قانون بودجه امسال 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و 10 درصد هم به بخش صنعت اختصاص یافته است که باید تلاش شود سیستم بانکی تسهیلاتی با یارانه لازم در اختیار تولیدکنندگان قرا دهد.



رئیس قوه مقننه افزود: در بودجه سال آینده برای بخش تولید ظرفیت‌های بیشتی در نظر خواهیم گرفت و و با توجه به سال حمایت از تولید ملی طرحی در مجلس برای تسریع حقوق کسب و کار و حل مشکلات صنایع در دست اقدام است.



وی در پاسخ به سخنان رئیس هئیت مدیره کشتارگاه صنعتی بهاران قم که از نمایندگان و رئیس مجلس درخواست کرد با توجه به مشکلات موجود در کشور، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را انجام ندهند که اگر این کار انجام شود با انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه وضع بد‌تر خواهد شد، گفت: مثل اینکه ما را به دلیل دیگری به اینجا دعوت کرده بودید.