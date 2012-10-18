ترویج ورزش همگانی در مدارس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: دانش آموزان به صورت نمادین ورزش همگانی و راهپیمایی خانوادگی در مدرسه را با شعار درفش سلامتی آغاز کنند.
وی با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه اصلی ایران اسلامی هستند افزود: راهپیمایی خانوادگی و ورزش های همگانی سبب ایجاد روحیه بین داشن اموزان در یادگیری تعلیم و تربیت خواهد شد.
طاهایی افزود: شهرداریهای استان در حمل کاغذهای بازیافت مدارس استان به شرکت صنایع چوب کاغذ مازندران با آموزش و پرورش اهتمام کنند.
استاندار مازندران، خواستار راه اندازی سیستم خط جوهرزدایی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران برای تبدیل کاغذهای بازیافت شد.
فرماندارساری نیز از مسئولان آموزش و پرورش خواست تا در نگارش کتابهای درسی دانش آموزان اهتمام کنند.
سید عباس حسینی نژاد افزود:آموزش و پرورش موضوع بازیافت کتابهای درسی سالهای گذشته را جدی گرفته تا این مواد اولیه دوباره به چرخه تولید برای استفاده به کار رود.
ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران خواستار ترویج ورزش همگانی و راهپیمایی خانوادگی در مدارس استان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: دانش آموزان به صورت نمادین ورزش همگانی و راهپیمایی خانوادگی در مدرسه را با شعار درفش سلامتی آغاز کنند.
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