سمینار"آزادی اندیشه وعقیده درنگاه مطهری" دراندونزی / مطهری ذوالفنون بود

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا، دراین سمینارابتدا رئیس بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه اسلامی چیربون با تجلیل از شخصیت واندیشه های علامه مطهری گفت :جامعه اسلامی امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند به برداشت و درک فهم و تفسیر علامه مطهری از منابع اسلامی دارد.

پروفسور دکتر حاج جمالی شهرودی، افزود :استاد مطهری از جمله معدود علمای معاصر بود که ذوالفنون بود و در بسیاری از حوزه های فکری از جمله فلسفه ،فقه ،عرفان ،اخلاق متبحر و صاحب نظر بود و علاوه بر اشراف بر علوم اسلامی بر تفکرات فلسفی غرب و حتی کمونیست وماتریالیسم نیز تسلط داشت وانرا نقد عالمانه می کرد.

وی مبارزه خستگی ناپذیر استاد مطهری با تفکرات انحرافی در جریانهای اسلامی معاصر را یکی از ویژه گی های بارز علامه مطهری برشمرد و بر ضرورت مطالعه و آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان با اندیشه های این عالم برجسته تاکید ورزید.

دکتر شکوریاسین از اعضاء برجسته سازمان نهضت العلماء و رئیس یکی از بزرگترین حوزه های دینی منطقه ، دیگر سخنران این سمینار بود که خاطر نشان ساخت ؛ درک وفهم اندیشه های استاد مطهری راه گشای مناسبی جهت مطالعه صحیح اندیشه های اسلامی معاصر می باشد .

وی افزود : قرائت های مختلفی امروزه از اسلام و مفاهیمی چون آزادی در میان متفکرین اسلامی وجود دارد که بر اساس نوع فهم وشرایط فرهنگی مذهبی و اجتماعی که فضای ذهنی متفکرین را شکل داده است متفاوت می باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش یادآورشد که یکی از مشکلات در درک از منابع اسلامی محصور بودن مجرای نقل احادیث و تاریخ در شخصیت های خاصی همانند ابوهریره است حال آنکه بنظر می رسد وی بشدت تحت تاثیر معاویه وسیاست های خصمانه وی بر علیه برخی دیگر از صحابه بوده است .

این عالم برجسته سنی در ادامه سخنانش اندیشه های مطهری را مبنای مناسبی برای درک برخی نواقص و تحریفات در تفکر اسلامی دانست و تامید کرد مطهری هیچگاه در فهم درست دین خود را مقید به دایره خاصی از مذهب دردین وفرهنگ ننموده وبرای مقابله با جریانها وافکار انحرافی داخل وخارج از اسلام در ابتدا به مطالعه وفهم درست آن و سپس به نقد عالمانه آن پرداخته است .

رئیس دانشگاه اسلامی نورجاتی دیگر سخنران این سمینار بود که طی سخنانی به تشریح دیدگاه اسلام درخصوص آزادی پرداخت و گفت : حق آزادی درامور سیاسی واجتماعی از قدیم الایام مورد اهتمام بشر بوده وهست.

پروفسر دکتر حاج معصوم افزود: آزادی از خواست های فطری انسان بوده ووجه تمایز انسان با مخلوقات دیگر نیز دراصل انتخاب آزادانه بر مبنای عقل وفطرت بوده و اسلام نیز با ذکر برخی قواعد شرعی از آزادی دفاع و برآن حرمت گذاشته است .

دکتر احمد اسمونی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دیگر سخنران این سمینار بود که با بیان سه نکته گفت که آزادی عقیده مورد توجه قرآن بوده و آیاتی فروان در این زمینه می توان اشاره کرد.

وی افزود: در سنت الهی، اقوام وملت های مختلف وبا انواع عادات ورسوم خلق شده اند و خداوند بشر را با اندیشه های گوناگون آفریده وآزاد گذاشته است تا خود تشخیص حق از باطل را بعهده گیرند.

این استاد مطالعات اسلامی گفت : وظیفه اصلی ما مطالعه و انتخاب صحیح باورهای اعتقادی و پیراستن آنها از خرافات وانحرافات است . دستیابی به این مهم نیز جز با پیروی از عالمان وارسته و دانا همچون علامه مطهری ممکن نمی باشد.

دیگر سخنران این سمینار دکتر حیدرباقرازمتفکرین برجسته اندونزیایی بود که گفت : مطهری ایمان به خداوند را شرط آزادی دانسته وبه نقد و مخالفت اندیشه متفکرانی که ایمان را مخالف آزادی دانسته برخاسته است .

وی افزود: استاد مطهری بر این باور است که ایمان نه تنها آزادی بشر را محدود نکرد ه بلکه انسان را به کمال حقیقی خود رسانده وبه واقعیت آزادی نایل ساخته است و معتقد است که آزادی مطلق وبی نهایت در ایمان مطلق وبی نهایت تحقق می یابد

این متفکر اندونزیایی گفت :آزادی واقعی از نگاه مطهری (آزادی اجتماعی، سیاسی واقتصادی وغیره) بدون آزادی معنوی میسر ومحقق نمی شود. این بسیار نکته مهمی است که مطهری آن را بار ها تاکید کرده است .

وی افزود: بشر امروز به امید آزادی است اما به علت غفلت از آزادی معنوی خود را گرفتار اسارت نفس وهوای خود ساخته است هرچند در پیشرفت مادی فوق العاده به سر می برند اما هنوز آزاد نیست وبه واقعیت انسانی که همان آزادی معنوی است نایل نشده است .

بر اساس توافق بعمل آمده در این سمینار قرار شد اطاق ایران در این دانشگاه به زودی راه اندازی گردد.