قاتل کارگر اندونزیایی را محاکمه کنید/ تنش جدید با مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "مارتی ناتالگاوا" در گفتگو با خبرنگاران به طور رسمی از مقامات دولت مالزی خواست که فرد مالزیایی که به اشتباه کارگر اندونزیایی اش را کشته محاکمه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات منتشره شده قاتل ، افزود:قاتل مدعی است که کارگرش را به اشتباه مورد هدف قرار داده ولی تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و قاتل بازداشت شده است.

ناتالگاوا همچنین در ادامه از درخواست خانواده مقتول مبنی بر انتقال جنازه وی به اندونزی برای خاکسپاری خبرداد.

"کانیسئوس" 39 ساله هنگامیکه مشغول چیدن میوه انبه بود با شلیک گلوله توسط صاحبکارش به قتل رسید.

"محمد هریس داود" معاون آگاهی پلیس ایالت "پهنگ" مالزی در این زمینه گفت: صاحبکار 71 ساله با مشاهده تکان های مشکوک روی درخت انبه اش از پنجره آشپزخانه ، به گمان اینکه میمونی در حال دزدیدن انبه ها است شلیک کرده و باعث کشته شدن کارگر اندونزیایی اش می شود.

روابط دوکشور مالزی و اندونزی در گذشته شاهد فراز و نشیب هایی بوده که وضعیت حقوق بشری حدود 2 میلیون کارگر اندونزیایی در مالزی یکی از این تنش ها بین دوکشور بوده است.

