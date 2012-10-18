  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۷:۰۵

وزیر امورخارجه اندونزی؛

قاتل کارگر اندونزیایی را محاکمه کنید/ تنش جدید با مالزی

قاتل کارگر اندونزیایی را محاکمه کنید/ تنش جدید با مالزی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امورخارجه اندونزی خواستار احضار و محاکمه یک مالزیایی که کارگر اندونزیایی اش را با اسلحه گرم به قتل رسانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "مارتی ناتالگاوا" در گفتگو با خبرنگاران به طور رسمی از مقامات دولت مالزی خواست که فرد مالزیایی که به اشتباه کارگر اندونزیایی اش را کشته محاکمه کنند.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات منتشره شده قاتل ، افزود:قاتل مدعی است که کارگرش را به اشتباه مورد هدف قرار داده ولی تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و قاتل بازداشت شده است.

ناتالگاوا همچنین در ادامه از درخواست خانواده مقتول مبنی بر انتقال جنازه وی به اندونزی برای خاکسپاری خبرداد.

"کانیسئوس" 39 ساله هنگامیکه مشغول چیدن میوه انبه بود با شلیک گلوله توسط صاحبکارش به قتل رسید.

"محمد هریس داود" معاون آگاهی پلیس ایالت "پهنگ" مالزی در این زمینه گفت: صاحبکار 71 ساله با مشاهده تکان های مشکوک روی درخت انبه اش از پنجره آشپزخانه ، به گمان اینکه میمونی در حال دزدیدن انبه ها است شلیک کرده و باعث کشته شدن کارگر اندونزیایی اش می شود.

روابط دوکشور مالزی و اندونزی در گذشته شاهد فراز و نشیب هایی بوده که وضعیت حقوق بشری حدود 2 میلیون کارگر اندونزیایی در مالزی یکی از این تنش ها بین دوکشور بوده است.
 

کد مطلب 1722774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها