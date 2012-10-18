تحصیل 1500دانشجو در دانشگاه پیام نور علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله سیدکتولی عصر چهارشنبه در مراسم جشن اولین دوره فارغ التحصیلی دانشجویان افزود: از این تعداد بیش از 80 دانشجو در رشته های مدیریت دولتی، بازرگانی، مدیریت صنعتی و جهانگردی در مقطع کارشناسی از این واحد فارغ التحصیل شدند.

وی اظهار داشت: امسال نیز 163 دانشجو در 13 رشته تحصیلی از طریق آزمون سراسری به این دانشگاه راه پیدا کرده اند.

معاون فرماندار علی آباد کتول نیز گفت: ضوابط تبدیل این واحد به مرکز در دست اقدام است تا بتوانیم ضمن افزایش مقاطع و رشته های تحصیلی این دانشگاه را ارتقا دهیم.

ابراهیم احمدی اظهار داشت: افزایش اعضای هیئت علمی، تجهیز ساختمان جدید التاسیس، کارگاهها، آزمایشگاه و سالن ورزشی از جمله این شرایط است.

وی افزود: دانشجویان موتور محرکه کشور در عرصه های تولید و خدمات هستند و در سال تولید ملی باید هوشمندانه و با بصیرت حرکت کنند.