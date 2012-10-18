به گزارش خبرنگار مهر، محمد پیری رئیس آموزش و پرورش علی آبادکتول عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از انجمن اولیا و مربیان با اشاره به همکاری اولیا با مربیان گفت: اگر این همکاری عالمانه و هوشمندانه تر باشد، قطعا به اهداف والای پرورشی و تربیتی در کنار فرآیند آموزشی دست می یابیم.

وی اظهار داشت: انجمن های اولیا و مربیان در عرصه های مختلف همیار و کمک کار بسیار مطلوبی برای سیستم آموزشی شهرستان بوده اند.

لزوم تامین سوخت کشت پاییزه

معاون فرماندار علی آبادکتول در جلسه منابع طبیعی ،آب، کشاورزی بر لزوم تامین سوخت کشت پاییزه بر اساس منابع موجود تاکید کرد.

ابراهیم احمدی افزود: حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و رفع موانع اجرایی کشاورزی و هماهنگی دستگاه های مرتبط با امور کشاورزی از وظایف این کارگروه است.

وی اظهار داشت: همچنین باید برای تامین کود به موقع برای کاشت گندم برنامه ریزی شود.

نیسان حامل چوب قاچاق توقیف شد



رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری علی آباد کتول از توقیف نیسان حامل چوب جنگلی توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد.

رسول مقسم در جریان توقیف نیسان حامل چوب قاچاق تصریح کرد: این نیسان دردهنه محمدآباد شهرفاضل آباد باهوشیاری مامورین نامحسوس پرسنل حفاظتی توقیف شد و متخلف تحویل مراجع قضایی شد.

وی در ادامه از همکاری مردم علی آبادکتول در اطلاع رسانی به موقع در این گونه موارد قدردانی کرد و از دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب جنگل ومراتع وقاچاق چوب، زغال و خاک برگ مراتب را با شماره تلفن 09696 مرکز فرماندهی یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اطلاع دهند.

افتتاح مرکز آموزشی دانش آموزان استثنایی در گرگان

مرکز آموزشی گلسار 2 گرگان با هدف آموزش و توان بخشی نوآموزان بدو ورود به دبستان وارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه ذهنی در شهر گرگان افتتاح شد.



ابوالحسن ریاحی سرپرست اداره آموزش وپرورش استثنایی استان اظهار داشت : دراین مرکز آموزشی 80 نفر دانش آموز مشغول به تحصیل است.

در این مرکز دانش آموزان مقطع آمادگی از خدمات آموزشی وتوان بخشی بهره مند می شوند وآماده ورود به مقطع ابتدایی خواهند شد.

توزیع بذر شبدر در بین کشاورزان حوزه چهل چای مینودشت



رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاکشاورزی شهرستان مینودشت گفت: در راستای تناوب زراعی و افزایش تقویت خاک و تهیه علوفه برای دامداران شهرستان، بذر شبدر برسیم در این مدیریت توزیع شد.



حسینی افزود: توزیع بذر شبدر به صورت یارانه ای کیلویی 34 هزار ریال به میزان 600 کیلوگرم بین دامداران و کشاورزان به منظور رعایت تناوب زراعی و ایجاد پوشش گیاهی و تامین علوفه دامداران انجام می گیرد.