رزمایش "الی بیت المقدس" سپاه در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه رزمایش الی بیت المقدس که صبح امروز پنجشنبه در دهکده مقاومت در تهران آغاز شد سردار پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ، مرتضی تمدن استاندار تهران و سردار پاسدار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله حضور یافته اند.



در ابتدای این مراسم سردار پاسدار محسن کاظمینی با اشاره به برگزاری این رزمایش بزرگ افزود: این رزمایش برای نشان دادن قدرت نظامی ایران در مقابل تهدیدهای غرب علیه کشورمان برگزار می شود.



وی با اشاره به حضور گسترده نیروهای بسیجی در این رزمایش اظهار داشت: بسیجیان امروز مانند بسیجیان دوران دفاع مقدس عاشق به ولایت و عاشق به خدمتگزاری هستند.



کاظمینی ادامه داد: امیدوارم دشمنان این ملت از این رزمایش بزرگ عبرت بگیرند چرا که این رزمایش به خوبی قدرت بازدارنده ایران را نشان می دهد از این رو آنها نباید هیچ خطای استراتژی را علیه ما انجام دهند.

وی اظهار داشت: لشکر سایبری سپاه تهران رزمایش خاص خود را برنامه‌ریزی کرده و اجرا خواهد کرد.

همچنین در ادامه این رزمایش بزرگ سردار پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به اهمیت و جایگاه ویژه بسیج و سپاه پاسداران در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: با حضور بسیج و سپاه مردم ما احساس امنیت می کنند و دشمنان این مرز و بوم نمی توانند به این کشور حمله کنند.



سلامی خطاب به دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود: پدافندهای ما آماده است تا خفاش های دشمنان را سرنگون کنند و این پیام را باید دشمنان دریافت کنند.



پس از پایان سخنان سردار سلامی نیروهای رزمی از مقابل جایگاه رژه رفتند.



همچنین یگان های هوابرد در حاشیه این رزمایش مانور پروازی برگزار کردند.



اخبار تکمیلی از رزمایش الی بیت المقدس متعاقبا منتشر می شود.

