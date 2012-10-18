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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

نژاد حسین:

مجوز افزایش 463 پست سازمانی جدید در خراسان شمالی صادر شد

مجوز افزایش 463 پست سازمانی جدید در خراسان شمالی صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان شمالی گفت: در سفر رهبری به استان مجوز ایجاد 463 پست سازمانی جدید در خراسان شمالی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژاد حسین چهارشنبه شب در نشست خبری عنوان کرد: در سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی و حضور اعضای هیئت دولت در این استان، مجوز ایجاد 463 پست سازمانی جدید در دستگاه‌های خراسان شمالی صادر شد.

وی با بیان اینکه پست‌های سازمانی جدید به 15 دستگاه دولتی استان اختصاص دارد، تصریح کرد: البته در این زمینه استانداری اختیار جابجایی پست‌ها را در دستگاه‌های مختلف دارد و بر اساس اولویت‌ها نسبت به ایجاد پست‌های سازمانی جدید اقدام خواهد شد.

نژاد حسین تصریح کرد: پیش از این مسئولان استانی درخواست افزایش 407 پست سازمانی در خراسان شمالی کرده بودند که در سفر هیئت دولت این تعداد به 463 پست جدید افزایش یافت.

وی در مورد دستگاه‌هایی که با افزایش پست سازمانی در آن‌ها موافقت شده است، اضافه کرد: در این مصوبه با افزایش 13 پست سازمانی در اداره اوقاف و امور خیریه، 61 پست سازمانی در پزشکی قانونی، 42 پست در منابع طبیعی، 67 پست سازمانی در اداره دامپزشکی و ... موافقت شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان شمالی در پایان این نشست ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی جامعه خبری استان در پوشش سفر رهبری به خراسان شمالی، از اعزام و دیدار خبرنگاران استانی با رهبر انقلاب در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1722789

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