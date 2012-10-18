پخش فیلمی درباره شیوه اسارت شالیت/حملات صهیونیستها به غزه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع ، گردانهای عزالدین قسام با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ابوعبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام در ساعت ده صبح امروز به مناسبت اولین سالروز مبادله گلعاد شالیت نظامی صهیونیستی با اسیران فلسطینی سخنرانی خواهد کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: امروز فیلمی درباره چگونگی عملیات به اسارت گرفتن گلعاد شالیت به نمایش درمی آید.

از سوی دیگر منابع نزدیک به حماس اعلام کردند: فیلمی که قرار است پخش شود اسرار نظامی به اسارت گرفتن گلعاد شالیت و زخمی شدن وی هنگام اسارت و انتقالش به مکانی دیگر ظرف 60 دقیقه را به تصویر می کشد.

این منابع افزودند: در این فیلم همچنین شیوه زندگی گلعاد شالیت طی پنج سال و نیز مبادله اسیران و میانجی گری ها مصر در این مبادله و پشت پرده آن تشریح می شود.

منابع مذکور بیان کردند: در این فیلم همچنین دیدگاههای تعدادی از تحلیلگران سیاسی و استراتژیک درباره این عملیات و اجرای آن به تصویر کشیده شده است.

از سوی دیگر اینکه اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به مرکز امنیت ملی فلسطینی در نوار غزه خبر داد.

این در حالی است که همزمان با این حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به شکل گسترده ای در آسمان غزه جولان دادند.

در پی تحرکات رژیم صهیونیستی گروههای مقاومت از اعضای خود خواستند که نهایت هوشیاری را داشته باشند وفرصت به دست صهیونیستها ندهند.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی از اصابت موشک فلسطینی به منطقه ساحلی در عسقلان در جنوب اراضی اشغالی خبر دادند.