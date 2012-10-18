به گزارش خبرنگار مهر سردار پاسدار حسین سلامی صبح امروز پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه رزمایش الی بیت المقدس که در دهکده مقاومت برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به فشارهای دشمن علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: هر چه فشارهای دشمن تشدید شود روح مقاومت، ایستادگی و پایداری ملت ایران اوج می گیرد و ملت ایران این فشارهای دشمن را یک نبرد تلقی می کند.

وی گفت: در عصر حاضر نیز ملت ایران تصمیم گرفته به تبعیت از رهبری مقابل فشارها و تهدیدهای دشمن بایستد.

سلامی با بیان اینکه ظرفیت های ملت ایران از حیث اعتقادی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی بسیار بالا است، اظهار داشت: این ظرفیت به قدری بالا است که می تواند از حلقه تحریم ها و تهدیدهای دشمن عبور کند، این اراده ملت ایران است که حاضر نمی شود سرنوشت خود را با هیچ چیز دیگری تعویض کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه در پاسخ به این سئوال که تهدیدهای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به ایران را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت:رژیم صهیونیستی بلوف هایی می زند اما بعد از نفوذ هواپیمای بدون سرنشین متوجه شدیم که این رژیم از هیچ قدرت نظامی برخوردار نیست و این جبهه انقلاب و مقاومت است که به خوبی توانسته است مقابل رژیم صهیونیستی بایستد.

وی همچنین ادامه داد: اگر رژیم صهیونیستی تصمیم بگیرد به ایران حمله کند انهدام خود را نزدیک کرده است همان طور که اذعان شد این رژیم فاقد استراتژی قوی دفاعی است.

سلامی گفت: امروز سرشاخه ها و استراتژی های دفاعی انقلاب اسلامی بسیار قوی شده است و انقلاب اسلامی ایران می تواند به خوبی مقابل جنگ های بسیار بزرگ تر بایستد و سازه های دفاعی رژیم صهیونیستی آسیب پذیر است.

وی گفت: تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران فقط عملیات روانی است چرا که می دانند اگر بخواهند به ایران حمله کنند منهدم خواهند شد.

سلامی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت های هسته ای ایران اظهار داشت: همان طور که بارها اشاره شده است ما فقط به دنبال انرژی هسته ای صلح آمیز هستیم و خط قرمز خود را سلاح هسته ای اعلام کرده ایم چرا که تجربه افرادی که قبلا سلاح هسته ای داشتند را دیده ایم نمی خواهیم به هیچ وجه این تجربه تلخ برای هیچ کشوری تکرار شود.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران در ادامه در پاسخ به این سئوال که هدف از برگزاری رزمایش بزرگ الی بیت المقدس چه بوده است، افزود: این رزمایش را برگزار کردیم تا مقاومت و ایستادگی سپاه و بسیج را در مقابل تهدیدها و تهاجمات دشمن به خوبی نشان دهیم ضمن اینکه باید به اراده ملت در مقابل تهدیدهای دشمن اشاره کرد. ملت توانسته است به خوبی مقابل این تهدیدها بایستد.

وی همچنین افزود: این رزمایش نشان داد که جوانان انقلابی همچنان در صحنه حضور دارند.

به گفته سلامی پیام این همایش اطمینان به دوستداران انقلاب برای دفاع کامل از کیان انقلاب است و پیام دیگر این رزمایش به دشمنان انقلاب است آنها باید بدانند که ما از دفاع بالایی برخوردار هستیم و به هیچ وجه آسیب پذیر نیستیم.

وی همچنین افزود: امروز تجهیزات نیروهای مسلح به هیچ وجه قابل قیاس با گذشته نیست .

سلامی گفت: ما قدرت خود را در صحنه عمل به دشمن نشان خواهیم داد .

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که یکی از روزنامه های غربی مدعی شده است که سپاه پاسداران می خواهد یک نفتکش در خلیج فارس را منهدم کند تا از این طریق پاسخ تحریم های دشمنان علیه ایران اسلامی را بدهد افزود: این استراتژی به هیچ وجه قابل قبول نیست سپاه با استراتژی های قوی و از پیش تعیین شده وارد عمل می شود و این مطالب توهمی بیش نیست.

سلامی همچنین درباره اینکه آیا می توان این رزمایش یک بلوف برای دشمنان دانست افزود: خیر این گونه نیست همان طور که گفتم این رزمایش فقط می خواهد پاسخی به تهدیدات دشمن بدهد و نمی توان آن را یک بلوف ارزیابی کرد. البته باید به این نکته اشاره شود که در سیستم دفاعی ما هیچ آسیبی وجود ندارد، ما تمامی آسیب ها را شناسایی و ترمیم کرده ایم.