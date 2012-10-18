کشته و زخمی شدن 3 نظامی یونامید در دارفور/ واکنش شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور با صدور بیانیه ای اعلام کردند: در اثر کمین علیه نیروهای بین المللی در منطقه ای در غرب سودان یک از اعضای تیم بین المللی کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند.

در این بیانیه آمده است : افراد ناشناس با گذاشتن کمینی در مسیر عبور کاروان نیروهای حافظ صلح در 10 کیلومتری خارج منطقه هشبه در شمال دارفور تعدادی را کشته و زخمی کردند.

این حمله در حالی انجام می شود که دو هفته قبل نیز چهار نیجیریه ای عضو نیروهای حافظ صلح در دارفور در کمینی در منطقه الجنینه در نزدیکی دارفور کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده اند.

شایان ذکر است که نیروهای سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا موسوم به یونامید بزرگترین تیم حافظ صلح بین المللی هستند که از زمان درگیریهای شدید در دارفور در سال 2003 در این منطقه حضور دارند.

از سوی دیگر شورای امنیت حمله به کاروان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور را که منجر به کشته شدن یک نظامی با ملیت آفریقای جنوبی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، محکوم کرد.

گرت رزینتال رئیس دوره ای شورای امنیت از خارطوم خواست که تحقیقات فوری در باره این حادثه که در هشبه در شمال دارفور رخ داده، انجام دهد و عاملان آن را به چنگال عدالت بسپارد.

وی مراتب تسلیت خود را به خانواده فرد کشته شده نیروهای حافظ صلح که ملیت آفریقایی جنوبی دارد به حکومت آفریقای جنوبی و خانواده این نظامی کشته شده ابراز داشت.