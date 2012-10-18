اهدای یک دستگاه خودروی تیبا به فاتح تبریزی قله های بالای 8هزار متر جهان

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی نظری در حاشیه افتتاح شانزدهم نمایشگاه خودروی تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گروه ساپیا در چارچوب فعالیت های اجتماعی و مشارکت در برنامه های ورزشی ، خود را در کنار این جامعه از کشور می داند و سعی دارد تا ادای وظیفه ای به ورزشکاران نامی کشور انجام دهد.

وی افزود: این حرکت قدمی ناچیز در راستای تشویق ورزشکاران به عنوان دارندگان خصایص نیک انسانی است و تقدیم خودروی ملی تیبا به یک کوهنورد فاتح 10 قله بالای هشت هزار متر در جهان افتخاری برای این گروه خودروسازی است.

عظیم قیچی ساز در آخرین صعود خود ، به قله K2 پاکستان صعود کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آن به اهتزار درآورد.