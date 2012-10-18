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۲۷ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۴

اهدای یک دستگاه خودروی تیبا به فاتح تبریزی قله های بالای 8هزار متر جهان

اهدای یک دستگاه خودروی تیبا به فاتح تبریزی قله های بالای 8هزار متر جهان

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر ارتباطات شرکت خودروسازی سایپا از اهدای یک دستگاه خودروی تیبا به عظیم قیچی ساز، فاتح قله های بالای هشت هزار متر جهان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی نظری در حاشیه افتتاح شانزدهم نمایشگاه خودروی تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گروه ساپیا در چارچوب فعالیت های اجتماعی و مشارکت در برنامه های ورزشی ، خود را در کنار این جامعه از کشور می داند و سعی دارد تا ادای وظیفه ای به ورزشکاران نامی کشور انجام دهد.

وی افزود: این حرکت قدمی ناچیز در راستای تشویق ورزشکاران به عنوان دارندگان خصایص نیک انسانی است و تقدیم خودروی ملی تیبا به یک کوهنورد فاتح 10 قله بالای هشت هزار متر در جهان افتخاری برای این گروه خودروسازی است.

عظیم قیچی ساز در آخرین صعود خود ، به قله K2 پاکستان صعود کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آن به اهتزار درآورد.

کد مطلب 1722802

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