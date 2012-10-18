شهرداریهای خراسان جنوبی 44 میلیون تومان به کتابخانه ها پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب چهارشنبه شب در جلسه نهضت مطالعه مفید استان، با بیان اینکه طبق قانون شهرداری ‌ها موظفند نیم‌ درصد از درآمدهای خود را به نهاد کتابخانه ‌های عمومی پرداخت کنند، اظهارداشت: برخی از شهرداری ها هیچ مساعدتی در این زمینه نداشتند.

وی اضافه کرد: در شش ماهه نخست امسال 44 میلیون 700 هزار تومان از محل درآمدهای شهرداری های استان به کتابخانه ها پرداخت شده که از این مبلغ 30 میلیون تومان از شهردار بیرجند و 14 میلیون تومان از سایر شهرداری ها پرداخت شده است.

قریب با بیان اینکه طبق محاسبه درآمدهای شهرداری های استان، از این محل امسال باید 263 میلیون تومان به کتابخانه ها پرداخت شود، افزود: سهم پرداختی شهرداری ها در شش ماهه 130 میلیون تومان بوده که از این مبلغ تنها 44 میلیون تومان پرداخت شده است.

وی بدهی نهاد کتابخانه های عمومی استان از شهرداری ها از سال 83 تا پایان سال گذشته را 460 میلیون تومان اعلام کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون هفت شهرداری استان اقدامی برای پرداخت این بدهی نکردند.

قریب با اشاره به اینکه کتابخانه های استان با مشکلات زیادی از جمله فرسودگی کتابخانه و پرداخت قبوض مصرفی از جمله آب، برق و گاز مواجه هستند، افزود: پردخت این بدهی از سوی شهرداری ها این مشکلات را در سطح کتابخانه های استان رفع خواهد کرد.

وی هچنین تعداد کتابخانه های استان را 42 باب برشمرد و بیان کرد: از این تعداد 39 کتابخانه شهری و سه باب روستائی است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: از این تعداد 35 کتابخانه نهادی و هفت باب مشارکتی است.