توسعه فرهنگ کتابخوانی شاخص عملکرد مدیران اجرایی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گلرو چهارشنبه شب در جلسه نهضت مطالعه مفید استان، اظهارداشت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی های جامعه باید فرهنگ مطالعه در جامعه توسعه یابد، چرا که این مهم جزو خواسته های رهبر معظم انقلاب نیز بوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ کتابخوانی در استان نهادینه شود، بیان داشت: توسعه فرهنگ نماز و توسعه فرهنگ کتابخوانی از شاخصترین معیارهای محاسبه عملکرد مدیران اجرایی استان قرار گرفته است.

گلرو با اشاره به اینکه در این راستا عضویت کارکنان دولت در کتابخانه های عمومی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: طی یک ماه گذشته 300 کارمند استان در کتابخانه های عمومی عضو شدند.

وی با تاکید براینکه کتابخانه های استان باید مطالعه محور شوند، تصریح کرد: با توجه به مشکلات و آسیب های موجود در کشور باید سطح دانش و آگاهی های عمومی مردم افزیش یابد.

گلرو با بیان اینکه باید فضاهای کتابخانه های عمومی استان برای تمام اقشار و سنین مختلف مورد استفاده باشد، افزود: در این راستا مناسب سازی این اماکن مورد اهتمام ویژه مسئولان قرار گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی بر کیفی کردن برنامه های سازمان ها و کتابخانه های عمومی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید فضای کتابخانه ها باید برای استفاده معلولان جسمی و همچنین نابینایان و ناشنوایان نیز تجهیز شوند.